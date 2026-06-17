Koji je najgori trač koji je Senidah čula o sebi? ''To nema veze s mozgom...''

Svoju emotivnu stranu otkrila nam je velika glazbena zvijezda Senidah u podcastu IN magazina ''Nema labavo''. Govorila je o ranom gubitku oca, koliko je bila vezana uz majku, ali i zašto teško pokazuje emocije. Našoj Juliji Bačić Barać priznala je i koji je najgori trač koji je čula o sebi te da je prije pjevačke karijere radila u banci.

U novoj epizodi podcasta ''Nema labavo by IN magazin'' ugostili smo veliku regionalnu glazbenu zvijezdu Senidah. Bez zadrške je govorila o mnogim temama, a osvrnula se i na jednu od najbizarnijih glasina koje su godinama kružile o njoj.

''To nema veze s mozgom. Kažu mi da sam bila muško. I da jesam, a nisam, mislim... Kao, oni znaju. Oni to znaju. Ja, evo, znam... Ti znaš, ti znaš... Da ne kažem dalje.''

''Valjda zato što je žena jaka, ne da na sebe, sređena je i ima malo izraženije crte lica. A to mi je sve od moje bake. Ona je imala sve to, odnosno još uvijek ima.''

Zanimljivo je i da je prije nego što se proslavila kao pjevačica radila u banci.

Senidah - 5 Foto: In Magazin

''Tri godine, a onda sam dobila otkaz. Meni je to uvijek bilo onako... Nisam ni znala što radim tamo. Mislila sam da znam, ali zapravo sam možda sve pogrešno radila. Poslije sam naučila.''

Iako privatni život skriva od javnosti, priznala nam je i vidi li se jednog dana u braku.

''Kako god bilo – brak, djeca, prosidba kod mojih – sve može. Zašto ne? A može i bez toga.''

A smeta li joj ako partner zarađuje manje od nje?

''Ne, nikad mi to nije smetalo. Ja imam za sebe, a kad imam za sebe, imam i za svoje voljene. Kad imam, dijelim.''

Senidah - 4 Foto: In Magazin

A kakva je kad se zaljubi?

''Kao djevojčica sam. Previše se prepustim. Voljela bih da budem drugačija, ali se predam. Naravno, ne možeš me baš šetati kako hoćeš, šalim se. Ali kad je sve super i lijepo, stvarno sam slatka.''

Vrlo iskreno u podcastu IN magazina progovorila je i o gubitku roditelja.

''Kažu da s vremenom postaje lakše, ali definitivno ne. Samo naučiš živjeti s tim. I to je to.''

''Imala sam četiri godine. Onda rasteš, kreneš u vrtić, pa u školu. Drugi imaju oba roditelja, a ti imaš jednog i to ti je čudno. Ja sam imala jako snažnu majku koja mi je bila i otac i majka. Tako da mi nije nedostajalo ništa. Stvarno sam imala puno ljubavi. Mama je imala brata u Crnoj Gori i on je nekako preuzeo tu očinsku figuru. Stvarno se našao i meni i sestri.''

Senidah - 2 Foto: In Magazin

Često čuje pitanje otkud je, a odgovor je uvijek isti – rođenjem Slovenka, korijenima Crnogorka.

''Školska godina u Sloveniji, a raspusti u Crnoj Gori, kod tetke, bake i stričeva. Predivno djetinjstvo. Imala sam taj spoj odgoja – slovensku školu, a onda balkanski način života, puno ljubavi, ali i opuštenosti.''

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Senidah je surađivala s brojnim velikim zvijezdama, a jedna od najdražih suradnji joj je ona s Dinom Merlinom.

''Ja svaki put ustanem kad me on zove i onda šetam gore-dolje, gore-dolje, ali osmijeh mi je od uha do uha. Ja njega nekad nazovem, nekad mu pošaljem poruku, ali on uvijek odgovori pa mi napiše: ''Senidah, hanuma moja.''

Senidah - 1 Foto: In Magazin

Spominjala se i suradnja s Jakovom Jozinovićem, što se čeka?

''Pa eto, ne znam. Dečko je u poslu, ja sam u poslu. Nemamo vremena sjesti i osmisliti kako i što. Jakov je jako opušten dečko. Kad sam ga pitala koliko ima godina, rekao je: „Ajde, što misliš?“ Ne bih rekla da ima 20 godina. Mislila sam da je puno stariji po tome kako se ponaša.''

U listopadu će nastupiti u Areni Zagreb i već sada obećava spektakl te goste iznenađenja iz inozemstva.

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

''Bit će to stvarno nešto što niste vidjeli ni kod mene, a ni kod drugih balkanskih izvođača. Imat ćemo i neke ljude na pozornici s nama. Ne bih otkrivala. Želim da ljudi dođu zbog mene, a onda da im to bude gratis iznenađenje.''

Cijeli podcast sa Senidah pogledajte na YouTube kanalu Nove TV.

Senidah Foto: In Magazin

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

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