Rekord se vratio kući: Najveća štrudla na svijetu ponovno pripremljena u Jaškovu!

Malo selo Jaškovo, nedaleko od Karlovca, ponovno je postalo svjetska prijestolnica štrudle. Mogu se pohvaliti da su napravili najveću štrudlu na svijetu - dugu više od 3 kilometra. Da bi se pripremila, bile su potrebne tone sastojaka. Na obaranje Guinnessova rekorda, u idućim minutama vas vodi naša Dijana Kardum.

Prije deset godina Jaškovo je svijet upoznalo rekordnom štrudlom od 1479 metara. A onda su ga uspjeli nadmašiti - i to gotovo za dvostruko.

Napravili su štrudlu dugu 3136 metara, odnosno sačinjenu od 8940 komada. Puno je tu materijala bilo potrebno da se rekord vrati kući.

''Tona i 800 kg brašna, isto tako otprilike jabuka. 30 KG cimeta, 30 kg štaub šećera, 230 kg ulja, oko 400 kg šećera, ovog običnog i tako. To su mega brojevi za jednu mega štrudlu'', otkrila nam je Lidija Žganjer.

Da se štrudla zamijesi i ispeče valjalo je dobro zasukati rukave.

''Svaki dan smo svježe tijesto radili. Tako da nije bilo iz frižidera ni zamrznuto. Vi na ruke morate vagat kuglice su trebale biti teške kg i deset, tako da je svaka kuglica trebala biti jednaka. Da se mogu napravili ovakove štrudle'', govori Sonja Mus.

''Ono baš puno radnih sati, ali ono što je važno za istaknuti da samo razvlačenje i rolanje skoro 3 km štrudle ili ne znam koliko točno, to ćemo znati za par sati su napravile dvije gospođe. Znači četiri ruke su baš razvlačile i rolale i punile. Imale su pomagačice koje su mijesile, ali baš onako do 5 žena je konkretno radilo'', dodaje Lidija.

Pomoći slagati najdužu štrudlu došla je i županica.

Izaslanica Guinessa štrudlu je mjerila metar po metar. Najveći izazov bio je sve složiti jer su pravila Guinessa bila vrlo stroga. Nitko izvan tima nije smio dirati štrudlu, štrudle su jedna do druge morale biti precizno složene. A slastica se slagala u obliku karlovačke zvijezde.

''Guinnessov svjetski rekord koji se pokušavam oboriti je za najdužu štrudlu. To ćemo potvrditi tako što ćemo brojati broj štrudli u liniji. Također radimo i mjerenje, ali rekord se temelji na broju štrudli u svakoj liniji. Imamo mnogo načina mjerenja. Ja ovdje koristim kliker, brojim svaku pojedinačnu štrudlu'', govori Paulina Sapinska, Guiness izaslanica.

Nakon sati rada – trenutak istine. Precizno mjerenje trebalo je potvrditi da je štrudla doista najduža na svijetu.

Štrudla u Jaškovu duga je više od 3 kilometra što znači da bi vam trebalo više od pola sata posla da je prijeđete od početka do kraja. No sve se isplati zbog slasnog zalogaja.

A kako se ovi slasni zalogaji pripremaju najbolje zna teta Marica - dugogodišnja ambasadorica štrudle. Mnogi su kod nje stali ne bi li dobili pokoji savjet

Prsti ovih ruku odmalena su pratili majčine i bakine, a usavršeni desetljećima prakse, danas s lakoćom prezentiraju tajne slatke tradicije, izrade domaće štrudle. Nema stola preko kojeg ne bi mogla razvući tijesto.

Dio najduže štrudle na svijetu podijeljen je odmah nakon proglašenje brojnim udrugama koje brinu o građanima; a dio je dan u prodaju građanima, a prikupljena sredstva donirana su udruzi Jak kao Jakov koja brine o potrebama djece oboljele od malignih bolesti.

