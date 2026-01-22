Let 3 objavio novi album koji će rijetki dobro pročitati: Praše scenom desetljećima i ne misle stati!

Let 3 na sceni je već 40 godina, a na kočnicu ne misle stati. Predstavili su svoj deveti studijski album naziva koji će rijetki dobro pročitati. No važno je da poruka ostaje ista - samo ljubav! Dozu savršenog kaosa donosi Dino Stošić za IN magazin.

Let 3 ponovno su prodrmali scenu, i to ne lagano, nego onako kako samo oni znaju. Novi studijski album stigao je s posebnim imenom koje zvuči kao šifra, mantra ili… Let 3 na najčišćem mogućem jeziku.

A kad Let 3 objašnjava pjesmu, znate da vas čeka putovanje, između poezije, mašte i vrlo osebujne logike. Mrle nam je, u svom prepoznatljivom stilu, ispričao priču o pjesmi ‘Mravljooka pupica’.

''To su drage male žene koje ulaze meni u usta i onda ih ja tuširam tamo, perem, kupam ih jezikom i onda izađu one van i onda se volimo, ne Sva ta ljepota te žene prolazi kroz mene i ja sve vidim kroz njene oči i svijet je prelijep, prekrasan, pun ljubavi jer prolazi kroz njene oči, a ona sve vidi lijepo'', objasnio nam je Damir Martinović Mrle na svoj način.

In Magazin: Let 3 - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Naša glazbenica pokazala dečka iz Srbije, koji ove subote nastupa u Areni Zagreb!

Godinama ih prate etikete da su provokativni i kontroverzni. To je čak šokiralo i Mrleta.



''S čim kontroverzan? Mi promičemo samo ljubav, samo o ljubavi pričamo non stop. Već 40 godina pričamo o ljubavi i ne znam kakva je to kontroverza, nema kontroverzi''.



Na sceni haraju četiri desetljeća i ne misle stati, a u tom razdoblju nanizalo se i trenutaka koji se pamte.



''Sve je za plakanje od prvog dana, to je, jučer je bend proslavio jednih 38 godina kao Let 3, a mi smo postali dvije godine ranije kao Let 2, tako da je to ukupno jedno 40 godina koliko mi ustvari postojimo i stvarno svaki trenutak je prelijep''.

In Magazin: Let 3 - 2 Foto: In Magazin

Na promociji albuma nastupile su pjevačica Ivanka Mazurkijević i glumica Ružica Maurus koje su donijele dašak Shakespearove 'Oluje'.

''Tu jednu ljubavnu priču o Oluji između Ferninanda i Mirande. Ja sam Miranda, Lovro Rimac je Ferninad gdje imamo taj čuveni duet koji su napisali Mrle i Ivanka, uglazbili odnosno jel da, Shakespeareov tekst.

Ivanka Mazurkijević: Ja sam krala, ali neće mi Shakespeare zamjeriti'', objasnila je Ružica Maurus.

Ružica bi krajem siječnja trebala predstaviti i svoj prvi singl, moderni pop sevdah, koji ju je osvojio na prvu.

''Budući da ja nekako imam povjerenja u život, jedan stih koji ja nisam pisala kaže: 'Ne može se varat sudbinu''.

In Magazin: Let 3 - 3 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Jadranku Kosor iz prvog reda podržali sin, snaha i unuk na predstavljanju njene nove knjige!



A hoće li Let 3 ponovno osjetiti čari eurovizijske pozornice?

''Mi nismo neko vrijeme imali album, nismo stigli, imali smo toliko puno užasno obaveza da nismo stigli objaviti taj album, ono tek evo nakon dvije godine i sad opet idemo natrag u tu Europu, ne. Mi smo prisutni u Europi, sad samo, malo smo se ovako izašli jednom nogom iz Europe, ali malim prstom se držimo. I onda sad s ovim albumom, opet 'huh', obje noge odma opet u Europi'', govori Mrle.



Između buke i tišine, provokacije i nježnosti, Let 3 i dalje bira ljubav. Novi album je samo još jedan dokaz da su pravila tu da se… nikad ne poštuju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput podijelila kako joj je bilo na Baliju sa Šimom i Bloomom, svašta su doživjeli!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Odmor kakav zaslužuje: Naša zlatna olimpijka pokazala kako se opušta sa suprugom