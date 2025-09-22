Fenomen! Glumačka ekipa iz Kumova postala je poput velike obitelji

Omiljeni Zaglavčani su se početkom mjeseca, nakon ljetne stanke, vratili na Novu TV te donijeli neočekivane obrate, humor i emocije. Zbog svega toga publika se već pet sezona iznova zaljubljuje u najgledaniju domaću seriju ''Kumove''. Koliko glumcima Miji Kevi, Lovri Kondži i Anici Kontić znače likovi koje tumače te veza s publikom, otkrili su našem Gordanu Vasilju za IN magazin.

Novi preokreti, svađe i tajne uzdrmali su svakodnevicu u Zaglavama. Peta sezona omiljene serije ''Kumovi'' iz večeri u večer obara rekorde gledanosti.

''Ja sam mislio da ćemo stati na pedesetoj epizodi, ozbiljno, iskreno. To svi znaju kolege, glumci, da sam bio skeptičan. Zaživjeli su, interesantno je i da smo se opraštali nekoliko puta, tako da je na ovo na neki način fenomen.'', govori Mijo Kevo.

''Nije se nitko baš nadao. Krenulo je snimanje prve sezone, onda je netko u šali rekao dok smo se vozili kombijem na snimanje 'vidit ćete kad bude druga sezona' i kao cijeli kombi se smijao, jer nije baš uobičajeno, ako bude baš, baš uspješna serija, onda se ide u drugu sezonu, međutim, ne druga nego peta i sad krećemo snimat šestu.'', priča lovre Kondža.

U petoj sezoni ljubavni i obiteljski odnosi ponovno će biti na kušnji, među likovima će biti iznenađenja i preokreta, ali glumci ostaju tajanstveni oko svojih likova.

''Ne bih previše otkrivao, ali bit će tu dosta uzora u ovim političkim događanjima, zavrzlamama, korupciji i svemu tome. Publika će otkriti kroz vrijeme.'', kaže Kondža.

In Magazin: Kumovi - 5 Foto: DNEVNIK.hr

''Uglavnom dosta turbulencija između mene i moje supruge Milice Skelin, a ne Crljen, da se razumijemo, ali opet ćemo se nekako izravnati i uspjeti te neke situacije izvući i ljubav će pobijediti.'', otkriva Mijo Kevo.

Na druženje u Sinj, Mate je stigao bez svoje Milice.

''Drago mi je da nije došla, jer sam se opustio i zagrlio šank, prigrlio sam ga čvrsto. Oprosti, moja Milice draga, volim te, ali isto mi ideš na živce ponekad. Evo oprosti, pusa, nisam ništa rekao.'', dodao je.

A koliko se zvijezde ''Kumova'' privatno prepoznaju u svojim likovima? Ima li sličnosti u njihovim karakterima?

''Kata je ipak malo oštrija i konzervativnija od mene, ali ima mene u njoj, ipak sam ja iz Sinja.'', govori glumica Anica Kontić.

''Postupci i odabir radnji Martina kao lika nisu slični ni malo meni i ne bih se baš poistovjećivao s nekom takvom osobom.'', kaže Kondža.

''Netko bi rekao da sam veseljak, a u biti dosta zatvorena osoba, neki svoj svijet privatno, ali pokrenu me ponekad ljudi i uspijem se zabavit, ali tražim neki svoj svijet, mir, samotnjaštvo.'', kaže Mijo Kevo.

Nakon četiri godine snimanja, set ''Kumova'' izgleda kao velika obitelj. I oni imaju bolje i lošije dane.

In Magazin: Kumovi - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''Hoćeš iskreno? Ne možemo se vidjeti više. Šalim se, to je kao obitelj, voliš, a i mrziš. Svaki dan kad nekoga gledaš gdje si stavio posuđe, zašto ovo nisi očistio, a opet kad treba dati krvi, tu smo.'', objašnja Kevo.

''Svatko već zna mote od svakoga i tko što pije, tko naručuje, kako se ponaša. Vidiš ujutro kolegu, znaš odmah kakav mu je dan, što smiješ govoriti, a što ne. Baš smo kao obitelj postali.'', govori Kondža.

''Kumovi'' su obilježili posljednje četiri godine njihovih života pa imaju poruku za vjerne gledatelje.

''Jedno veliko hvala u ime mene i u ime cijelog casta serije 'Kumovi'. Hvala što gledate, što ste podrška, što vas zanima i što ste tako susretljivi svaki put na ulici kad me netko vidi ili kad god se netko javlja, stvarno su srdačni i hvala im svima na tome.'', govori Kondža.

In Magazin: Kumovi - 3 Foto: DNEVNIK.hr

''Da su ludi, šalim se. Pratite nas i dalje, puno nam to znači, jer ovo je prvi put da se na ovom levelu drži ovoliko dugo, zahvalan sam do neba. Volim vas, voli vas Marko Skelin Šank. Kume Šefe, fališ mi, a šta ću ti reć'', kaže Mijo Kevo.

''Pa znači i drago mi je kad ljudi gledaju i uglavnom su sve neke pozitivne reakcije, pogotovo kad dođem u Sinj, tako da bude mi srce puno da uveseljavamo ljude, to je naša najvažnija misija.'', kaže Anica.

In Magazin: Kumovi - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Omiljene Zaglavčane ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka u večernjem terminu na Novoj TV!

