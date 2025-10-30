Pogledajte kako je bilo na snimanju promo spota za 25 godina Nove TV!

Velikih 25 godina obilježava Nova TV! Ovu obljetnicu prati i videospot koji slavi sve ono što ovu televiziju već četvrt stoljeća povezuje s njezinom publikom – vrijednosti, emocije, istinu i zabavu. Kako je bilo na snimanju, pogledajte u prilogu.

Četvrt stoljeća priča, emocija i trenutaka koji su obilježili naše živote.

Nova TV slavi svojih 25 godina – i to videospotom koji nas vraća svemu onome što smo zajedno voljeli, živjeli i osjećali.

''Malo nešto na što nismo navikli – pomaknuto, duhovito, drugačije. Nadam se da će se ljudima svakako svidjeti, pogotovo onima koji su naši gledatelji i koji prate Novu TV'', govori redatelj Tomislav Rukavina.

A kako i ne bi, kad iza svakog kadra stoje ljudi koji u ovaj posao unose dio sebe. Za neke od njih, Nova TV nije samo radno mjesto – ona je drugi dom.

''Za sebe volim reći da sam dijete Nove TV. Tu sam napunila poslovnu punoljetnost, a Nova TV je zapravo ona druga strana mog života. Uz moj privatni život – ovo je moj poslovni, i mogu reći da koliko boravim doma, toliko boravim i ovdje'', kaže Sabina Tandara Knezović.

Od onih koji stoje pred kamerom do onih koji rade iza nje – svi su oni dio jedne velike priče. Jedan od njih je i Saša Lugonjić, koji pamti gotovo svaki korak tog puta.

''Volim povlačiti paralele sa sportom – tko bi rekao, ha? Ako bih usporedio Novu TV s nečim, to bi bio Manchester City. Kad sam došao na Novu prije više od 20 godina, bila je još u povojima.

Nisam došao na televiziju s velikom poviješću i tradicijom – stvarali smo je od nule. Od vremena kad je gledanost Dnevnika bila na razini statističke pogreške – došli smo na sam vrh. Bio sam kotačić u tom procesu, i zato Novu TV doživljavam puno prisnije nego što se inače doživljava firma u kojoj radiš'', kaže Saša Lugonjić.

U ovih 25 godina ispričano je bezbroj priča. Priča o ljudima, emocijama, pobjedama i svakodnevnim trenucima koji nas povezuju. A na neke su trenutke posebno ponosni.

''Možda najviše kad gledatelji primijete sav tvoj trud, sve što radiš i koliko si u tome. Kad dobiješ nagradu – primjerice, Večernjakova ruža – to je nešto jako emotivno i mogu reći da je to bila kruna moje karijere'', kaže Sabina.

''Bilo ih je puno, srećom, ali jedan bih izdvojio – finale Lige nacija u Rotterdamu. Utakmica sa Španjolskom, borba Hrvatske za prvi trofej, s više od 30 tisuća hrvatskih navijača...'' prisjeća se Saša.

I upravo su takvi trenuci – neprocjenjivi.

''Kažem uvijek – ljubav i strast prema ovom poslu su ključne.

Svi mi koji smo u sportskom novinarstvu dugi niz godina to jako dobro znamo. Ja jednostavno ovaj posao obožavam – kao i prvog dana. I dalje ga radim s istom strašću i ljubavlju. Iskreno, da nije tako – sumnjam da bih se toliko godina zadržao.''

Najjači informativni program, najveći sportski trenuci, najgledanije serije i omiljene emisije. Već 25 godina – i vi ste, dragi gledatelji, dio ove priče i televizijskog svijeta. Svijeta koji volimo.

