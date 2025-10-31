Petar Dragojević o dolasku šestog djeteta u obitelj: ''Ponovno pelene, malo te pomladi''

Vodimo vas na splitski Žnjan, gdje je Petar Dragojević snimio videospot za svoj novi singl ''Ovisan o tebi''. Nećak našeg neprežaljenog Olivera našem je Gordanu Vasilju za IN magazin otkrio sve o roditeljskim izazovima u odgoju šestero djece, ali i što je iz takta znalo izbaciti njegova slavnog strica.

Dolaskom šestog djeteta, Petar Dragojević je sredinom kolovoza postao rekorder po očinstvu na domaćoj glazbenoj sceni. Sve oči osmeročlane obitelji otad su uprte u dvoipolmjesečnu Teresu.

''Super nam je, sve ide lijepo, mala spava, prilagodila se rulji, rekli bi, jadna, svi bi je htjeli nositi. Znaš kako je kad dođe torta ili čokolada, svi je hoće presvući, nositi, voziti, uspavljivati. Čak su se šalili kako je Teresa Dragojević, da će sigurno biti pjevačica'', priča nam Petar.

Djevojčica biblijskog imena došla je kao utjeha i dar nakon lanjske velike tuge u obitelji, kada je njegova supruga Andrea ostala bez majke.

''Ona je nama došla kao jedna svijetla točka, onda ponovo pelene, malo te pomladi. Veliki je broj šest, ali ovo četvero su već veliki, najstariji ima 17 godina, ovaj ispod njega ima 15, to su već, ajmo reć, momci koji što god treba pomoći, uskočiti, donijeti, oni su već odrasli ljudi, to je pubertet.'', govori Petar.

A za glazbenu dinastiju Dragojević nema straha jer uz Petrovu 10-godišnju kćer Deboru, koja već osvaja nagrade na dječjim festivalima, tatinim stopama ide i šestogodišnji Noa.

''On sve moje pjesme pjeva, znači, prije neki dan je bilo 'Tragom Olivera'. Kaže, nećeš svoje pjesme pjevat, ma neću ja to slušati'', govori Petar.

A upravo ste premijerno čuli dio refrena nove Petrove pjesme 'Ovisan o tebi', koju su mu napisali Alen Nižetić i Hrvoje Domazet.

''Alen i ja se znamo jako dugo vremena, od malih nogu. Mi smo zajedno igrali nogomet u 'Split Starsima', on zna moj senzibilitet, zna što mi je potrebno, što je najbolje i stvarno je pogodio.''

U Split Starsima je igrao i pjevačev stric, legendarni Oliver Dragojević.

''Nije nikako volio gubiti. Oliver? Pogotovo na balote i na karte. To bi svađa bila ajme majko ako se izgubi. Ako je on izgubio, ne možeš ti pričat s njim. A kad bi ti izgubio ne bi te stao zafrkavati. To je bilo fenomenalno.''

46-godišnji Splićanin nam je otkrio i kako na početku nije vjerovao u pjesmu 'Otvoren prozor', koja mu je kasnije postala najveći hit u karijeri.

''Znači, Tonči Huljić je stvarno što se toga tiče maher. On je od tih 19 pjesama što je bilo na CD-u rekao osma ti je hit. To se dogodilo i s pjesmom 'Ovih dana' isto, ja govorim Tonči, ne bih ja baš nju. On govori, poslušaj mene, volit ćeš kasnije tu pismu, ta pjesma će ti nosit cijeli album i tako je i bilo.''

Komentirao nam je i ponovno uvođenje vojnog roka.

''Ja sam uvijek za to, jer to je dobro za mlade ljude, da osjete disciplinu, a uostalom i platit će im se to. Di su bili prije, kad sam ja bio u vojsci, što meni nisu platili? Super je to. Vidiš kako je ovo ludo vrijeme danas, treba biti spreman.''

A Petar je glazbeno spreman razveseliti svoje obožavatelje novom pjesmom, koja izlazi za nekoliko dana.

