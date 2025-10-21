Najskuplje pljačke u povijesti: Tko je sve bio na meti lopova?

Samo sedam minuta trebalo je lopovima da iz pariškog Louvrea, jednog od najpoznatijih muzeja na svijetu, ukradu kraljevski nakit neprocjenjive vrijednosti. I dok se svi pitaju kako im je to pošlo za rukom, to nije prvi put da iz muzeja nestane nakit vrtoglave vrijednosti. Pregled najskupljih i najneobičnijih pljački u povijesti pripremio je naš Luka Jurkijević za IN magazin.

Nedjeljnu idilu u elitnom hotelu Carlton, u još elitnijem Cannesu, u srpnju 2013. prekinuo je maskirani pljačkaš koji je, baš kao u filmovima, iz predvorja odnio skupocjene dragulje vrijedne više od 117 milijuna eura. Radilo se o izložbi nakita Leva LeVIeva, jednog od najuglednijih draguljara na svijetu.



''Zgrožen sam jer je ovo nevjerojatno. Nisam očekivao ovakve brojke. Znamo da imamo izložbu nakita, znali smo da imamo vrijedne predmete, ali nismo znali da imamo predmete te vrijednosti. Pretpostavljam da nitko u hotelu to nije znao. Mislim da i uprava zapanjena'', rekao je tada Zakaria Rami, Hotel Carlton.

Zapanjena je bila i policija, koja ni pljačkaša ni nakit, nikad nije pronašla.

Prije šest godina, usred noći, iz Zelenog treZOra u Dresdenu, u samo nekoliko minuta nestali su jedni od najvrjednijih dragulja na svijetu. Dva maskirana pljačkaša munjevitom brzinom u torbe su strpala nakit s više od 4000 dijamanata. Nakit ukraden u pljački stoljeća, kako su je mediji nazivali, vrijedio je više od 113 milijuna eura.

''Ukradene umjetnine navedene su u nalozima za pretrese, ali mislim da bismo imali mnogo sreće da ih pronađemo gotovo godinu dana nakon pljačke. Nada umire posljednja'', objasnio je tada policajac Thomas Geithner.

Neke od ukradenih dragulja policija je na kraju pronašla, a spretni lopovi ipak se nisu pokazali tako spretnima, jer su samo godinu dana kasnije pali u ruke policije. Više sreće imali su lopovi koji su u veljači 2003-e oPUstošili trezor u centru Antwerpena. Dijamanti, zlato, nakit i drugi plijen pljačkaša bio je vrijedan više od 86 milijuna eura. Nakit nikad nije pronađen, a lopovi su iza rešetaka završili samo na nekolilo godina.

Gotovo deset godina kasnije, u Parizu, pred sudom se našla i banda koja je ondje opljačkala Kim Kardashian.



''Bilo je doista prilično traumatično. Opisala je užas koji je osjetila kada su ta dva maskirana muškarca upala unutra, kada su išli uz stepenice. U jednom trenutku pomislila je da će je silovati. Muškarac ju je povukao uz krevet, a nakon toga je pomislila da će je ubiti'', ispričao je John Leicester iz The Associated Pressa.

Bila je to najveća krađa na štetu privatne osobe u Francuskoj u posljednjih 20 godina. Nakit koji su lopovi ukrali bio je vrijedan oko 10 milijuna eura. No jedna od najbizarnijih krađa dogodila se 2019. u rodnoj kući Winstona Churchilla, kada je ukradena zlatna WC školjka vrijedna više od 3 milijuna eura. Školjka, baš kao ni lopovi, nikad nije PROnađena.

Međutim, policija je pronašla muškarca koji je 2005-e iz muzeja Judy Garland ukrao crvene cipelice koje je nosila u Čarobnjaku iz Oza. Trebalo im je čak dvadeset godina, a svojevremeno je poznate cipelice tražio i FBI.

