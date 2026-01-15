Najpoznatija loto djevojka Suzana Mančić iskreno o esteskim zahvatima: ''Meni nije prioritet pretjerivati''

. Najpoznatija loto djevojka bivše države Suzana Mančić ove će godine PROslaviti 70. rođendan. Ovog je tjedna boravila u Zagrebu pa nije mogla izbjeći naše kamere. O izgledu, estetskim zahvatima, ali i njezinim metodama kako se riješiti kilograma viška, razgovarala je s našom Julijom Bačić Barać.

Kad god se u javnosti pojavi Suzana Mančić mnoge zanima kako izgleda i što je odjenula. Za posjeta Zagrebu zablistala je bijeloj kombinaciji.

''Više nema tko da me savjetuje osim mojih kćerki, one imaju dobar ukus ali ja otvorim ormar i sve ispadne iz ormara i onda kažem, valjda se od svega ovog mora naći nešto'', priča nam Suzana.

I sa 69 najpoznatijaa loto djevojka bivše države pazi da je uvijek dotjerana, a pazi i na liniju.

Koliko se linija mijenjala u odnosu na 20-te, 30-te, 40-te?

''Problem je što ja volim jesti, a volim i popiti, nemojte se ljutiti, ja to iskreno kažem i to se sve negdje slaže. Svaka dekada donese neke promjene, neke kilograme, onda mi žene dobijemo na gabaritu kad smo trudne, kad rađamo, kad prolazimo kroz menopauzu'', priča iskreno Suzana.

A kad se nakupi koji kilogram viška, oštrim metodama ih izgubi.

''Ja nisam karakter koji može da se unormali i balansira ishranu tako da ja jedem, jedem, a onda kažem e sad je kraj, e sad ćeš Mančićka da umreš od gladi'', govori u svom stilu.

Od 2019 u braku je s grčkim bankarom i već godinama živi na relaciji Srbija-Grčka.

''Grci jedu, stalno se ide po restoranima, piju se vrhnuska vina i ja se uvijek s tog ljetovanja vratim s 5 kg viška'', priča Suzana.

Iako kaže kako su mediji njen život, na one u Srbiji nekad se i naljuti.

''Vi ste malo finiji, naši mediji kad vas se dohvate, skroz su požutjeli, s časnim izuzetkom par magazina''.

A razlika kod nas i kod naših susjeda je i kad su estetski zahvati u pitanju. Srpkinje se na njih odlučuju u tolikom broju da je to postalo:

''Ne samo normalno nego obavezno, što opet nije dobro jer sve liče jedna na drugu. Ja jesam korigirala neke stvari na sebi prosto što sam starija, a neću da izgledam staro nego lijepo za svoje godine tako da sam prošle godine napravila lifting donjeg djela lica i vrata'', ispričala nam je Suzana.

Priznaje Suzana što je sve korigirala, ali i što nije.

''Nisam dirala usne, nisam dirala jagodice, tako da se nadam da ličim na sebe, Često žene pretjeraju s tim zahvatima. Meni to nije prioritet, moje lice je moj zaštitni znak i je moram ličiti na sebe''.

Nekad su je smatrali jednom od najatraktivnijih žena u Jugoslaviji, a ona je kad je izgled u pitanju vijek bila prilično samokritična.

U studenmom ove godine proslavit će 70.rođendan.

''Napravit ću takvu žurku neviđenu'', poručila je.

I kad sad podvuče crtu, najbolje se osjećala:

''Od 45. do 55. ili do 60. to je bio neki vrhunac moje ženstvenosti, intelekta, svega'', govori.

''Sve prije toga su godine u kojima žene grade karijeru, rade, traže muža jednog, drugog, trećeg, da rodiš djecu, da se udaš i kad sam sve to završila i kad sam se razvela rekla sam svijet je moj'', zaključila je Suzana.

