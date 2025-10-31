Kakve veze imaju brade i brkovi sa studenim, a kakve s muškim zdravljem? Saznajte u priči iz jedne brijačnice!

Posljednji je dan listopada, što znači da je sutra studeni. Već je nekoliko godina poznat i kao Movember ili Brkati studeni, mjesec zaštite zdravlja muškaraca. Brad Pitt je svoje brkove već pustio, a kakve veze to ima s muškim zdravljem, naša Antina Bratić saznala je u jednoj zagrebačkoj brijačnici.

U centru našeg glavnog grada, zavirili smo u jedan drugačiji prostor, brijačnicu ili popularno zvani barber shop, koji nas je, poput vremenskog stroja – vratio stotinu godina u prošlost.

Britve, trimeri, brijači, pomade, četkice za brijanje, topli ručnici uredno su čekali brade i kose za uređivanje, a simpatični vlasnik Marko i njegov pas Floki ispričali su nam otkud ideja za ovakav muški brlog.

''Neka priča barber shopa je da izgleda i baca na ljekarnu jer prije su barber shopovi nekad bili i ljekarne, barberi su bili i liječnici i vadili su zube ljudima na stolcima… Puno je obrta izašlo iz barber shopa, samo što ljudi to ne znaju. Zubarske stolice su došle iz ideje barberskih stolica'', priča Marko, vlasnik brijačnice.

Stranci su uglavnom oduševljeni kad uđu u Markovu brijačnicu, poput jednog Japanca koji je onamo zalutao, a onda poželio ostati na tretmanu vrućim ručnicima. Nažalost, nije stigao doći na red, što samo dokazuje da se muškarci itekako vole uređivati i njegovati.

Marko Šimunović - 3 Foto: In Magazin

Marko Šimunović - 2 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova

''Naravno da se muški vole uređivati, to je jedna od stvari zbog kojih muškarci dolaze ovdje. Jedno od brijanja koje ću danas pokazati je to nešto što privlači veliku pažnju, kao spa tretman koji žene imaju a mi nemamo. Zapravo ga imamo i to je nešto što svaki barber treba znati. Barbering se u Hrvatskoj kaže brico. U samom nazivu - britva je prva riječ pa tek onda sve ostalo ide uz to. Brico i barbering, puno ljudi ne zna, kad im kaže da si brico, pa ljudi kažu „a samo briješ?“ Nikad mi nije bilo jasno - pa kad si ušao u salon gdje netko samo brije?! Nigdje to nisam vidio. Brice su frizeri muški koji isto tako i briju. Muškarci dolaze kod nas da se uređuju i da uživaju u tim tretmanima. Mi pokušavamo dati svoje vrijeme tim ljudima da se opuste, jako često doživimo da ljudi zaspu na stolcu, počnu hrkati… Nama je to samo znak povjerenja, gdje mi imamo sigurnost, oni imaju sigurnost, ljudi kad se ustanu, doslovno – probude se. Hvala, ajde bok, ja mogu ići dalje. To je jedna od najljepših stvari koje se dešava u ovom poslu'', objasnio je.

Kako kozmetički saloni ženama dižu samopouzdanje, isto se muškarcima događa ovdje.

''Jako puno muškaraca s nekom nesigurnošću u sebe dolazili su, koji su potaknuli sami sebe i dignuli svoje samopouzdanje da bi se brinuli o sebi. Na taj način su upoznali neke djevojke, oženili se, imaju djecu… Nama je drago da možemo pomoći takvim muškarcima koji imaju dosta nesigurnosti… Shareamo puno tih stvari, da ne budemo slabi ,da budemo jaki, da se suočimo sa stvarima s kojima trebamo u životu. Ni jedan život nije lak, trebamo svi to podijeliti i na neki način se podržati i to je to''.

Marko Šimunović - 4 Foto: In Magazin

O čemu se razgovara na tim udobnim stolcima?

''Pošto dolazimo u te neke godine kad se trebamo zabrinjavati o nekim malim bolestima, tlakovima, lijekovima, prostatom, pokušavamo otvorenim načinom razgovora osvijestiti muškarce oko toga. Sam Movember koji dolazi, mjesec u kojem se spominje borba protiv raka prostate i testisa. Moram napomenuti svoje kolege iz Splita koji su napravili veliku organizaciju Bradatu aukciju. Mislim da smo prošle godine skupili oko 85 – 90 tisuća eura u jednom danu. Barberi dolaze po gradovima, ove godine je i Zadar u tome. Split, Zadar, Pula i Vinkovci, svake godine se sharea na još jedan grad. Skuplja se novac za kupovinu strojeva za otkrivanje raka prostate i testisa, na taj način pokušavamo i osvijestiti muškarce da trebaju otići na preglede. Evo ja to radim svake godine do dvije, gdje jednostavno paziš na svoje zdravlje, prostatu, srce…. Bolje spriječiti nego liječiti'', poručio je Marko.

Marko Šimunović - 6 Foto: In Magazin

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 inMagazin Anja Alavanja Viljevac svoj je televizijski put gradila upravo na Novoj TV: ''Ljudi kad me vide na ulici...''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Što će ove godine smisliti? Samo jedna je kraljica Noći vještica

Pogledaji ovo inMagazin Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci

Pogledaji ovo Zanimljivosti Život bez titule: što čeka nekad omiljenog sina kraljice Elizabete kao običnog građanina?