Nezaboravna trogirska večer: Bend koji voli cijela regija priredio večer za pamćenje!

Vole ih u cijeloj regiji, a njihovi hitovi već dva desetljeća pune dvorane i osvajaju publiku. Lexington Band sinonim je za pop romantiku i vrhunsku glazbu. Njihov frontmen Bojan Vasković razgovarao je s našim Hrvojem Krolom za IN magazin o glazbi, prijateljstvu i obitelji.

U povijesnoj kuli Kamerlengo Lexington Band priredio je večer za pamćenje, spoj popa romantike, energije i profesionalizma. Bojan Vasković i dečki slave dva desetljeća uspješne karijere, a koncert u Trogiru bio je poseban trenutak za bend i publiku.



''Ovo su prostori zaista za poželjeti. Ne znam, tko god ima emociju u sebi, voli ovakve prostore. Ja sam prvi u redu, što bi se reklo. Jedva čekam da izađemo na binu i zapjevamo s publikom. Ovo je nešto posebno'', govori Bojan Vasković, pjevač Lexington Banda.

I tako je krenula nezaboravna trogirska večer. Od 2004. do danas izveli su brojne hitove i osvojili publiku diljem regije. Lexington Band postao je sinonim za iskrene emocije i vrhunsku glazbu.''Kada bi vratili film, bilo je mnogo, mnogo predivnih trenutaka. Mislim da ne bih ništa mijenjao. Takav put je neophodan, bilo je situacija kad je bilo teško, bilo je trenutaka kad smo uživali. Volio bih da narednih 20 godina budu baš kao prethodne'', govori Bojan.Sreća, iskrenost i povezanost s publikom – to je, kaže Bojan, recept za pjesme koje postaju evergreeni. A iza svakog hita krije se posebna priča.

''Pregršt je pjesama, pored - Dobro da nije neko veće zlo, Nisi prva, Potraži ću te, Pijane usne, Bosanka, U srce udara i Noć pod zvijezdama. meni je posebno draga pjesma Cvijeće. Možda pjesma Cvijeće – to je pjesma onako što se mene lično tiče pjesma koju uvijek pjevam i sjetim se svojeg oca koji je mnogo volio tu stvar'', priča Bojan.



Uz brojne nastupe, Bojan uživa i u obiteljskom životu. Supruga liječnica i on imaju troje djece, a ovo ljeto su proveli na Makarskoj rivijeri. Posebno ga veseli to što njegova djeca polako pokazuju talent za glazbu.

''Helena, treća kćerkica, ona nekako pokazuje od najranijeg doba. Ona sad ima nepune tri godine, ali već nekih godinu dana prelijepo pjeva i pokazuje afinitete ka tome. Volio bi da izaberu put koji njih radi, koji njih ispunjava. Ali mislim da je muzika stvar u kojoj može itekako da se uživa''.

Iza svjetla pozornice, Bojan priznaje, glazba je za njega više od posla, ona je dar koji mu ispunjava život i donosi sreću. U tom svijetu najveće vrijednosti su iskrena prijateljstva, a jedno od njih je i ono s Aleksandrom Prijović.



Vijest da je nedavno ponovno postala majka, posebno ga je raznježila, a emocije koje osjeća teško skriva.



''Čestitao sam im i jako sam sretan zbog toga. Proslavio sam to na jedan svoj način i nazdravio sam za jedan novi život i poželio im puno sreće, ljubavi i što bi se reklo zdravlja. To je najvažnija stvar u životu koja se dešava i oni su svjesni toga i mislim da na pravi način uživaju''.

Bend se sada priprema za tri uzastopna koncerta u Sava Centru, ali i za nove pjesme koje publika nestrpljivo očekuje. Desetljeća ljubavi, hitova i emocije – Lexington Band ostaje simbol vječnih romantičara. A Bojan je dokazao da pravi šarm i glazba iz srca, nikad ne izlaze iz mode.

