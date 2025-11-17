Ponos i domoljublje: Vodimo vas iza kulisa Hrvatske noći u Frankfurtu!

U Frankfurtu je proteklog vikenda održano 14. izdanje Hrvatske noći. Na najvećem koncertu domaćih glazbenih zvijezda izvan domovine nastupili su Doris Dragović, Petar Grašo, Tony Cetinski, Miroslav Škoro i mnoge druge zvijezde hrvatske estrade. Ondje je bio i naš Gordan Vasilj, koji vas vodi iza kulisa ovog spektakla.

Hrvatska noć u Frankfurtu spektakl je koji se ne propušta. Tisuće Hrvata izvan domovine uglas su s domaćim zvijezdama pjevale punih osam sati u komadu. Posebnu pozornost izazvala je Doris Dragović, kojoj je ovo bio prvi nastup u Njemačkoj nakon više od 25 godina.

''Nekada davno, moram reći, mi smo puno više nastupali po njemačkim gradovima gdje žive Hrvati, međutim nekako se izgubio taj običaj pa me ovo tako lijepo i ugodno iznenadilo, i uopće ta atmosfera i želja ljudi da se malo družimo i zapjevamo skupa'', govori Doris Dragović.

Hrvatska noć već je 13 godina najpopularnije događanje naših ljudi u inozemstvu koje okuplja najviše pjevača na jednom mjestu, ovdje u Areni u Frankfurtu.

Stari prijatelj ovog događanja Petar Grašo u Frankfurt je stigao u pratnji supruge Hane i sinčića Tonija, a svojim bezvremenskim hitovima oduševio je dijasporu.

''Večeras je bilo posebno, nekako stadionski, i sretan sam da je tako. Pjevaju svaku pjesmu, od prvog do zadnjeg stiha, i to je nešto što izvođača raduje. Iako sam se obrisao, iz mene i dalje izbija znoj jer to je energija'', rekao je Graš

Frankfurtsku arenu zapalio je kralj dijaspore Mate Bulić, koji će uskoro smanjiti koncertni ritam, ali na najiščekivaniju noć u godini je, kaže, morao doći.

''Meni je samo žao što nema mog dragog prijatelja Olivera Dragojevića, koji je sa mnom bio tu od prvog dana. I onda su rekli: kad se bude ‘Hrvatska noć’ održavala, vas dvojica ćete biti standardni sigurno. Nažalost, dogodilo se to s njim. I onda sam ja morao sam, a hoću li sad dugo, koliko — neka samo Bog da zdravlja. I moram sad vis-à-vis njega.''

Tony Cetinski je na koncertu pokazao novi imidž, zavezavši kosu u mušku punđu, čime je mnoge podsjetio na svoje početke karijere. Popularni Istrijan je, priznaje, zabrinut zbog podjela u društvu.

''Generalno su u društvu prevelike podjele i to nije dobro. Mislim da bismo se trebali ugledati na mlađe i misliti na budućnost i na sadašnjost, a ne non-stop se vraćati čak i u '45-u nekad.''

Uz emotivne hitove Miroslava Škore, mnogi su u publici pustili i suzu.

''Ja jesam emotivac i na tu emociju sam i dobio tu svoju karijeru. Nisam ja sad čovjek koji kad izađe vanka i zapjeva da kažu 'majko Božja, što je ovaj'. Dakle, ja pjevam kako pjevam, pišem te pjesme sam, i rekli bi naši 'sam pao, sam se ubio, ali ta emocija je nešto što je narod prepoznao, uz činjenicu da sve što ja otpjevam oni mogu deset puta bolje.''

Čast da otvori maratonski koncert pripala je miljenicima publike, grupi Dalmatino.

''Je li vidiš što je grupa Dalmatino? Odmah sve žari i pali. Nije nas organizator slučajno stavio prve'', rekao je Zdravko Sunara.

''Ljudi što su dalje od kuće sve su emotivniji, fali im doma. Znam po sebi: odem deset dana i trčim doma'', dodaje Ivo Jagnjić.

Atmosferu su do usijanja dovele Hrvatske ruže, koje je publika jedva pustila s pozornice.

''Znaš zašto je to bilo? Zato što sam obukao majicu naopako. Ovdje je trebala biti zastava, a ovdje grb, i govori kolega: 'Šefe, obukao si majicu naopako.' Kod mene postoji samo ljubav prema domovini, ja nisam član nijedne stranke, moja stranka je domovina'', govori Nenad Ninčević.

U hitu ''Na kamenu rođen'' Ružama se na pozornici pridružio i princ dijaspore Josip Ivančić.

''Znači, mediji su me prozvali princem dijaspore, jer uvijek se proteže pitanje jesam li se ja tako prozvao, iako laska. Možeš ti svirati bilo koji žanr, ali kad odsviraš neku domoljubnu pjesmu, ljudi su u transu. Samo što se sad nekako aktiviralo odjednom da je percepcija takva da je domoljubna pjesma u trendu. Nije u trendu, nego to je uvijek bilo tako.''

Noć zajedništva i ponosa zatvorila je grupa Vigor, koja se nakon Frankfurta sprema na američku turneju.

''Na koji god kraj svijeta otišao, naši ljudi te dočekaju onako široke duše i još šireg srca i mislim da je to zaista nešto najljepše'', govori Mario Roth.

A organizatori se već pripremaju za petnaestu po redu “Hrvatsku noć”, koja će se održati za godinu dana.

''Jako sam ponosan na to da je ovo tradicija i idemo dalje'', kaže organizator Robert Martinović.

I dalje pjesmom graditi još snažnije veze Hrvata u inozemstvu i domovini.

