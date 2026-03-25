Brzo je osvojio simpatije zahtjevne splitske publike: Iker Almena o ljubavi prema Splitu, navijačima i obitelji!

Bio je jedno od tri španjolska pojačanja Hajduka ove sezone, a svojom igrom brzo je osvojio simpatije zahtjevne splitske publike i postao jedan od najboljih igrača Bijelih. Iker Almena je, usprkos ozljedi, ekskluzivno stao pred kameru IN magazina i odgovorio na pitanje koje sve zanima: Ostaje li u Hajduku?

Od Barcelone, preko Italije i Saudijske Arabije, do Hajduka, Iker Almena ima samo jedan životni prioritet, najvažniju sporednu stvar na svijetu.

''Počeo sam igrati od malena, otkako sam imao tri ili četiri godine. Jer mog oca uvijek je strastveno zanimao nogomet i on me uveo u ovaj sport, zato sam odabrao nogomet i počeo igrati u parku s prijateljima'', ispričao nam je nogometaš Iker Almena.



A onda je stigao poziv o kojem sanja svaki dječak svijeta, malenog Ikera tražila je Barcelona.

Iker Almena - 5 Foto: In Magazin

''Da, da, da, sjećam se. To je jedan od najboljih uspomena koje imam iz djetinjstva. I ništa, rekli su to mojim roditeljima i moji roditelji su mi rekli da postoji ova opcija. I otišao sam trenirati s Barçom, trenirao sam tri ili četiri dana, sve dok mi nisu rekli da li želim sljedeće godine igrati tamo i odlučio sam da''.



Nakon šest godina u Barceloni, otišao je u Italiju pa potom i u Saudijsku Arabiju, ali od svih mu se destinacija, kaže, najviše sviđa Split koji ga podsjeća na Barcelonu.



''Da, da, vrlo je slično vrijeme. Ono što Split razlikuje od Barcelone je to što je ovdje vrlo mirno. Tamo je sada malo opasno, ali ovdje nije. Ovdje možeš raditi što god želiš, možeš biti miran, biti s prijateljima, s obitelji, jer znaš da ti se neće dogoditi ništa''.



U Splitu bi, ne skriva, volio i ostati.

''Za sada sam ovdje, posuđen, jer se moram vratiti u Arabiju, imam dvogodišnji ugovor, ali istina je da sam super sretan u Hajduku. Ne ovisi o meni, ali volio bih ostati još koju godinu ovdje, ali to nije nešto što će biti potpuno moja odluka''.



Kao i mnoge prije njega, u Split ga je privukla energija navijača kakva se viđa rijetko gdje u svijetu.

Iker Almena - 4 Foto: In Magazin

''Kada me Rakitić nazvao da dođem ovdje, agent mi je pokazao video iz Youth League, kada je Hajduk igrao finale. Normalno je da navijači ispune Poljud, ali kada su igrali vani, čak i u finalu, da napune stadion… To bila jedna od stvari koja mi je privukla pažnju''.



S Rakitićem, ali i trenerom Garciom, kaže, ima odličan odnos.



''Da, istina je da kada me je on nazvao ljeti, osjećaš uzbuđenje zbog igrača koji je bio i karijere koju je imao. Ali kada ga dobro upoznaš i vidiš kako se ponaša iz dana u dan, vidiš da je normalna osoba, kao i svaka druga i da je super skroman, da ti pokušava pomoći iz iskustva koje ima''.



Iako dolazi iz Barcelone, na omiljenu dilemu modernog nogometa, Messi ili Ronaldo, ima zanimljiv odgovor.

''Za mene je uvijek moj idol bio Cristiano, od malena, uvijek priča i kako je on došao do toga da bude ono što jest i što je bio. Uvijek je bio moj idol i za mene je bolji Cristiano Ronaldo''.



Dane provodi potpuno posvećen nogometu. Za privatni život, tvrdi, nema vremena.



''Istina je da ti biraš ovaj život. Znaš da postoje stvari koje možeš raditi, stvari koje ne možeš, i da nisi normalan mladić. Na kraju, ti si profesionalni nogometaš i moraš se brinuti o sebi, ali prije svega mislim da moraš cijeniti ovaj život, jer bi mnogi željeli biti na tvom mjestu''.



Ozljeda ga je posljednje vrijeme udaljila s terena, ali se nada povratku nakon reprezentativne pauze. Po pitanju svjetskog prvenstva, volio bi vidjeti finale Španjolska – Hrvatska.



''O da, o da. Da, istina je da bih volio. Sada kada malo bolje upoznajem igrače Hrvatske, kako ovdje tako i iz inozemstva, mislim da imaju vrlo jaku reprezentaciju i da mogu iznenaditi na ovom Svjetskom prvenstvu''.



A on je svojim igrama i pristupom svakako iznenadio i osvojio navijače majstora s mora što nije uspjelo većini stranaca koji su obukli bijeli dres.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

