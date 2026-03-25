Stiže beba! Bivša uraganka nakon zaruka potvrdila i vijest o prinovi

Bivša članica popularne grupe Hurricane, Ksenija Knežević, podijelila je s javnošću prve detalje o svojoj trudnoći i otkrila kako se trenutno osjeća.

Naime, pjevačica očekuje svoje prvo dijete s dugogodišnjim partnerom Nikolom Todorovićem, a radosne vijesti oduševile su brojne fanove diljem regije.

Posebno emotivno ovu vijest doživio je i njen otac, Nenad Knežević Knez, jedan od najpoznatijih crnogorskih pjevača, koji će se uskoro ostvariti u ulozi djeda.

U razgovoru za medije, Ksenija je otkrila da je već u petom mjesecu trudnoće te da se osjeća odlično.

''Hvala vam puno, super se osjećam. Zatekla nas je trudnoća. Sretni smo i moj partner i ja. Evo, već je peti mjesec. Nismo krili, samo nismo pričali što se događa'', izjavila je Ksenija, prenosi Azra.

Dodala je i da trudnoću podnosi bez većih tegoba, što ju posebno veseli.

''Nisam imala mučnine, moram se pohvaliti. Zaista odlično podnosim trudnoću'', iskreno je priznala buduća majka.

Podsjetimo, Ksenija je nedavno na društvenim mrežama pokazala i zaručnički prsten, a fotografija sa Santorinija izazvala je lavinu čestitki i lijepih želja njenih pratitelja.

Inače, njen partner Nikola Todorović dolazi iz uspješne poslovne obitelji, a i sam je izgradio zavidnu karijeru. Suvlasnik je nekoliko popularnih burger restorana u Beogradu.

Sretni par sada ulazi u jedno od najljepših životnih poglavlja, a čestitke i lijepe želje ne prestaju pristizati sa svih strana.

Podsjetimo, Ksenija je bila članica popularne grupe Hurricane sa Sanjom Vučić i Ivanom Nikolić. Predstavljale su i Srbiju na Eurosongu 2021. godine s pjesmom ''Loco Loco''.

