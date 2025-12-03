Pjevačica iz velikog domaćeg hita ugostila Dražena Zečića i Zoricu Kondžu u Luxemburgu!

Odmah na početku odlazimo u Luksemburg, gdje su za tamošnju zajednicu Hrvata zapjevali Dražen Zečić, Zorica Kondža i Pero Panjković. Sve ih je na svojem jubilarnom božićnom koncertu ugostila Anđela Zelić, koja je sa Zekom, davne '98-e, otpjevala megahit "Ima li nade za nas". Ondje je bio i naš Davor Garić, a priču možete pogledati u prilogu IN magazina.

Ovaj, slobodno možemo reći - evergreen, Zečić i Anđela otpjavali su davne '98-e.



''I svaki puta mi je... Ma obuzme me tolika snaga njihova jer ne mogu shvatit da i nakon toliko godina taj hit još uvijek živi'', govori Anđela Zelić.



''Nije bilo razloga razmišljati da bi se nešto loše moglo dogoditi, ali da će ovako trajati prijateljstvo i da će ovoliko trajati pjesma, nisam se nadao'', iskren je bio Dražen Zečić.

Izveli su ga na jubilarnom desetom božićnom koncertu ''Anđela i prijatelji'' u Luksemburgu, i to u dvorani prestižne luksemburške filharmonije.



''Početkom smo išli čak i u Njemačku, posjetili smo tamo hrvatske katoličke misije jer je u biti meni moj cilj bio da hrvatska glazba i tradicionalne hrvatske pjesme božićne ostanu djeci kao uspomena djetinjstva'', kaže Anđela Zelić.

In Magazin: Luksemburg - 5 Foto: In Magazin

Anđela je rođena u Njemačkoj, no s obitelji već 11 godina živi u Luksemburgu. Gdje god zapjeva, koncerte započinje i završava Oliverovim pjesmama.



''Ja to ne mogu svojim riječima reć! Oliver je nama svima obilježio život. Toliko je trenuraka prolazio skupa s nama da jednostavno ne mogu drugačije nego početi s njim i završiti s njim'', kaže Anđela.

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić u izdanju dostojnom Hollywooda pokupila sve najljepše komplimente



U Lukseburgu je zapjevala i Zorica Kondža koja pršti pozitivnom energijom i izgleda sjajno.

Koja je njezina tajna?

''E pa onda to ne biviše bila tajna! Hahaha... A znate šta, nema tu tajne, morate bit dijete malo iznutra. Izvanka starite, a iznutra ste mladi. Eto to vam je ta kombinacija. Da sam stara iznutra, onda bi sigurno puno brže starila, ali taj duh je najvažniji kod svakoga čovjeka i radit ono što volite. Bog mi je dao ove glasnice izdržljive tako da još u ovim godinama sve iz originalnih tonaliteta mogu pjevat. Zdrave glasnice, zdrav duh...'', govori Zorica.

A tu je i suprug koji sklada i svira!

''Pa je! Nisam nikad razmišljala o tome! Nama se oboma poklopilo da se oboje bavimo glazbom, kako smo se nanjušili još u mladosti, on je bio odavno poznat klavirista, već je s 18 godina svirao u orkestru Splitskom, ja sam bila rokerica, skroz oposite. Međutim, u jednom smo se momentu našli, našli smo se na Pokori 85-e godine. Pokora nas je zapravo zbližila''.



I Zečić je zapjevao neke od svojih hitova u potpuno novim aranžmanima - samo uz glasovir i gitaru.



''Kao neka kućna atmosfera je bilo! Kao da ste u dnevnom boravku, vidite im face, vidite lica tih ljudi, i onda morate pogled skloniti da ih ne gledate, da bi se mogli uživjeti u pjesmu! Ali bilo je lijepo, bilo je uistinu lijepo'', priča Dražen Zečić.

Dražen Zečić Foto: In Magazin

Još jedno poznato lice bilo je u publici, Draženova supruga! Kako je pjevati kad te supruga gleda iz četvrtog reda?

''Nemam pojma, nisam vidio gdje je sjedila, majke mi! Znam da je negje tamo, ali eto, vrlo rijetko dolazi na koncerte, ali ovo je više bilo nekakvo druženje više nego koncert!'', kaže Dražen.

Pogledaji ovo inMagazin Saša Matić otkrio neočekivan detalj iz prijateljstva s Jelenom Rozgom: ''Ona se stalno bori...''



Blagdani u domu Zečićevih imaju posebnu čar.



''Poslije mise nađemo se, žena je zadužena za hranu, prvo budemo malo kod moje obitelji, pa idemo kod njenih, bude lijepo, ja sam zadužen samo za uživanje'', kaže Dražen.

Na pozornici se pojavio i Pero Panjković. Splitski pjevač bio je u Oliverovu bendu Delfini, a njihovo je prijateljstvo trajalo više od četiri desetljeća.

''To je bio veliki čovjek. Bio je uvijek ispred nas, a uvijek iza nas. Nikad se isticao nije. Uvijek je bio iza. Uvijek je išao s time da isturi nas, da mi uzmemo sve, a da on uzme ono ako išta ostane. To je veličina'', govori Pero.

Pero danas živi mirnim životom.



''Fokus je sad da uživam u samoći, miru, šetnjama i tako, ali uživam i kad se vidim s ekipom i to je sve, ništa bitno!'', otkrio nam je.

Anđela i prijatelji ovaj su božićni koncertni jubilej kraju priveli zajedničkim nastupom upravo Oliveru u čast.

