Ivana Kovač o hitovima koje je odbila iako je mogla zaraditi: ''Glazba se toliko prostituirala''

Ivana Kovač, nostalgična je za nekim prošlim vremenima, kad se stvarala, kako kaže, kvalitetnija glazba. Priznala nam je da je neke pjesme tijekom karijere odbila, iako je znala da bi joj mogle donijeti dobru zaradu. Zašto je danas opreznija kad su nove pjesme u pitanju, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać za IN magazin.

Ivana Kovač, nakon dužeg vremena, pojavila se na nekom društvenom događaju. I to na premijeri filma o nastanku albuma s pjesmama iza kojih stoji Đorđe Novković. Mnoge od njih otpjevao je i njezin otac Mišo Kovač.

''Baš mi je srce puno što mogu napuniti uši pravim zvukom, pravom pjesmom'', kaže Ivana.

A neku novu, pravu pjesmu, dugo već nije čula.

''Glazba se toliko prostituirala da je to bljutavo, da je to već gadljivo'', smatra Ivana.

Nekad se, kaže, jedna pjesma radila godinu dana, a danas sve ide mnogo brže, često nauštrb kvalitete.

''Mislim da se publika smatra glupom na način prvenstveno tekstovima, podilazi se publici zvukom, tekstovima, da ne bi ispalo da generaliziram i da svi tako rade, ne''.

Neke velike hitove Ivana je odbila, iako je znala da joj mogu donijeti dobru zaradu.

''Jedna je bila opasna i moram priznati da nisam zažalila niti tren i znala sam da će se desiti to što će se desiti i kad ju čuješ pomisliš ok ovo je stvarno nešto što diže pare. Znam ovo je nešto gdje dižeš novac, znam da bi mi donijela puno para, ali ne mogu otpjevati, ne možeš protiv sebe i onog što je već usađeno u dijelu mene'', govori Ivana.

Zato ne žuri sa snimanjem novih pjesama.

''Rađe ne izbaciti ništa nego izbaciti nešto što opet neću pjevati tek toliko da snimim, kad dođe prava pjesma onda ću je snimiti, ali kad kažem prava pjesma mislim po meni, ne znači da će se svidjeti nekom drugom'', govori.

Želja joj je snimiti duhovnu pjesmu, a otkad se okrenula vjeri, mnoge je svoje stare pjesme izbacila iz repertoara.

''Ja govorim Isuse ja sam toliko pjesama pobacala moraš mi poslati nove jer kako ćemo, spast ću na tri pisme''.

Svaki koncert na kojem se pjeva glazba posvećena Bogu, za nju je posebno iskustvo.

''Ti izađeš van pun Duha Svetog i kad to osjetiš više ne želiš ići na one niske razine, tako da puno me promijenilo u glazbi''.

Vjerski motivi su i na majicama i torbama koje ručno izrađuje.

''Ovo je ono kad ne znaš što ćeš i onda ti ono e je l' ima neki materijal da napravim, ovo su slike za zid inače i samo mi dolaze u glavi ideje i ne moram kupovati torbe. Torbe se prodaju, ali treba mi vremena, pogotovo ove kukičane sve je ručno i treba vremena, a ja kakva jesam mililmetar ako zeznem, sve ponovno''.

Kći Miše Kovača vrijeme adventa iskoristit će za duhovnu pripremu za Božić..

''Bit će zornice sigurno, veselimm se što je Božić jer se tad naš Kralj rodio i sve je podređeno njemu'', zaključila je Ivana.

A mi se veselimo čuti sljedeći Ivanin glazbeni uradak.

