Pretraži
''nijedna dama nije...''

Saša Matić otkrio neočekivan detalj iz prijateljstva s Jelenom Rozgom: ''Ona se stalno bori...''

Piše , Danas @ 18:07 inMagazin komentari
In Magazin: Saša Matić - 5 In Magazin: Saša Matić - 5 Foto: In Magazin

Njegove pjesme pjevaju se iz srca, a njegov glas spojio je generacije. Saša Matić i ovog će vikenda ponovno zapjevati zagrebačkoj publici. Što pamti s prvog nastupa, kako mu obitelj gleda na karijeru, ali i zašto uvijek raspravlja s Jelenom Rozgom?

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Dražen Zečić i Zorica Kondža zapjevali u Luksemburgu! Ugostila ih slavna pjevačica iz velikog domaćeg hita!
''i nakon toliko godina...''
Pjevačica iz velikog domaćeg hita ugostila Dražena Zečića i Zoricu Kondžu u Luxemburgu!
Iva Jerković na Instagramu objavila prizor na kojem ukraša božićno drvce s kćerkicom
preslatka pomoćnica
Prekrasna Hrvatica pokazala blagdansku idilu u svom domu, pažnju je ukrala njezina kćerkica
Ivana Kovač odbila pjesme koje su joj mogle donijeti dobru zaradu
''ne možeš protiv sebe''
Ivana Kovač o hitovima koje je odbila iako je mogla zaraditi: ''Glazba se toliko prostituirala''
Stela Rade prije dvije godine prijavila se na doru s pjesmom ''Balkan Pop''
svi su bili ludi za njom
Pamtite li pjesmu s kojom se Stela Rade prije dvije godine prijavila na Doru?
Saša Matić otkrio neočekivan detalj iz prijateljstva s Jelenom Rozgom
''nijedna dama nije...''
Saša Matić otkrio neočekivan detalj iz prijateljstva s Jelenom Rozgom: ''Ona se stalno bori...''
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
U 6 ujutro puna crkva vjernika - bili smo na zornici!
lijepa tradicija
U 6 ujutro puna crkva vjernika: Bili smo na zornici!
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
Tragedija
Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
Danilo K.: Ukrajinac koje je ubijen u Beču. Policija objavila detalje
SLAŽE SE MOZAIK UBOJSTVA
Ovo je brutalno ubijeni sin političara: Mučili su ga i živog zapalili u Mercedesu
Izvučen je Eurojackpot
SRETNI DOBITNIK
Izvučen je Eurojackpot! Pogledajte kamo ide veliki dobitak
show
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
U 6 ujutro puna crkva vjernika - bili smo na zornici!
lijepa tradicija
U 6 ujutro puna crkva vjernika: Bili smo na zornici!
zdravlje
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Uključujući i ribu
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
zabava
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Jao…
Ovo bi trebali vidjeti Nijemci": Još jedan prizor s Balkana postao hit na društvenim mrežama
Djevojke mislile da su naišle na Bambija, a onda je uslijedilo neugodno iznenađenje
Jao…
Djevojke mislile da su naišle na Bambija, a onda je uslijedilo neugodno iznenađenje
tech
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Mnogi nisu svjesni
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Neočekivani problemi
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
Zanimljivo i zabrinjavajuće
Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
sport
VIDEO Fulham je u zadnjoj minuti već krenuo slaviti gol za 5:5, Joško Gvardiol je rekao - ne može!
JUNAK UTAKMICE
VIDEO Fulham je u zadnjoj minuti već krenuo slaviti gol za 5:5, Joško Gvardiol je rekao - ne može!
Užasna vijest iz Dinama: Mateo Lisica ima monokuleozu
Čeka ga pauza
Užasna vijest iz Dinama: Krilni napadač ima mononukleozu
Tragedija zasjenila utakmicu DFB Kupa RB Leipzig - Magdeburg 3:1
Strašno
Tragedija u Njemačkoj: Spiker objavio tužnu vijest, reakcija dijela navijača izazvala zgražanje
tv
MasterChef: Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
NAPUSTIO MASTERCHEF
Jurica smatra da je jedan kandidat trebao ispasti prije njega! Pogađate li o kome se radi?
MasterChef: Mark se u stres testu fokusirao samo na jednu stvar: "Cilj je izbaciti Otta van!"
NIJE USPIO
Mark se u stres testu fokusirao samo na jednu stvar: "Cilj je izbaciti Otta van!"
MasterChef: Tikvica je presudila! Jurica Jurašković napustio MasterChef
SRČANI BORAC!
Tikvica je presudila! Jurica Jurašković napustio MasterChef
putovanja
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Kuća za odmor Wild Rose
Mir, tišina i pogled za pamćenje: Šarmantna kuća kod Samobora koja će vas osvojiti na prvu
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
U carstvu dingača
Tunel koji je promijenio lice Pelješca: "Nema toga tko ne zastane pred ovom ljepotom"
Tjedni jelovnik zimska jela od 1.12. do 7.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno kompliciranja i truda: 7 jela savršenih za zimu za svaki dan ovoga tjedna
novac
Loš dan za Putina: EU od 2026. trajno ukida sav uvoz ruskog plina nakon povijesnog dogovora
Parlament, Vijeće i Komisija složni
Loš dan za Putina: EU od 2026. trajno ukida sav uvoz ruskog plina nakon povijesnog dogovora
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
lifestyle
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Čitateljice birale koje ime im je ljepše - Lucija ili Mia
REZULTATI ANKETE
Nešto se promijenilo u 2025.: Ovo ime ponovno dokazuje da je – bezvremensko
Parfemi koji se na koži osjete satima
ISPLATIVA KUPOVINA
Ovih 12 parfema na koži se osjete 8, 10 pa i 12 sati. I uvijek su nam na listi želja
sve
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene