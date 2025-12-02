Saša Matić otkrio neočekivan detalj iz prijateljstva s Jelenom Rozgom: ''Ona se stalno bori...''

Njegove pjesme pjevaju se iz srca, a njegov glas spojio je generacije. Saša Matić i ovog će vikenda ponovno zapjevati zagrebačkoj publici. Što pamti s prvog nastupa, kako mu obitelj gleda na karijeru, ali i zašto uvijek raspravlja s Jelenom Rozgom?

''Kralj izgubljenih stvari'' Saša Matić krajem godine održat će dva velika koncerta u zagrebačkoj Areni, a ondje će predstaviti i svoje nove pjesme. Da je miljenik hrvatske publike, bilo je jasno i na njegovu prvom koncertu u toj dvorani, kada su ga svladale emocije.

''Sjećam se te 2018. godine, kad su prvi taktovi počeli. Mislim da sam krenuo s “Anđelom čuvarom” i kako je bend krenuo svirati, ja trebam izaći, a ja ono — auf, šta je ovo.''

Osim publike, Sašu vole i hrvatski nogometaši, kojima je pjevao na svadbama, ali i zvijezde poput Severine i Jelene Rozge, s kojima ima i nezaboravne duete. A s Jelenom Rozgom dijeli i jednu zanimljivu anegdotu.

''Mi kad smo negdje u društvu, pogotovo kad je ona u Beogradu, ona se stalno bori da plati račun. Ja sam njoj rekao da je ona prvo jedna dama, drugo — da nikad nijedna žena u životu nije platila račun bilo koji, a da sjedi sa mnom u društvu. I rekao sam tada Jeleni: ''Dok ti i ja postojimo i dok smo prijatelji i dok se družimo, to se desiti neće.'' Kaže ona: ''Dobro, a kad dođeš u Split?'' Ja kažem: ''Isto i u Splitu, svugdje ista stvar.''

In Magazin: Saša Matić - 1 Foto: In Magazin

Saša je ponosan otac dviju kćeri — Aleksandre i Tare, a upravo je posljednja nedavno proslavila 18. rođendan. A kako pjeva u svojem hitu — ''Saša je pozvao sto svirača i pjevalo se sedam dana''.

''Pravo da vam kažem, ja sam kćerku i molio da ona to napravi za svoje društvo, za svoje prijatelje, da se ja tu mnogo i ne mešam. Ona je htjela ovako kako je bilo, i dobro je što je htjela, i lijepo je to u svakom slučaju sve na kraju ispalo.''

Iako se često kaže da veliko dijete nosi i velike brige, Saša se ne brine za budućnost svoje nasljednice.

''Nema tu nekih velikih briga. Tu je supruga odradila svoje. Tako da nemamo nekih situacija da moramo nešto da se brinemo. Ona je odrasla djevojka, zna što hoće — i jedna i druga — tak’ da sam tu potpuno miran.''

Njegova najveća potpora je supruga Anđelija, a ona i kćeri od početka su znale što znači imati glazbenika u kući.

''Svi smo navikli na taj neki tempo koji ja imam i kojim živim. E sad, kad su ovako neke opuštene situacije gdje ja mogu malo da se dam porodici, to i činim. Prosto, svatko tu zna što mu valja činiti kad je moj posao i moja karijera u pitanju, i oni vrlo vode računa i veoma poštuju sve to.''

In Magazin: Saša Matić - 3 Foto: In Magazin

Iako su mu roditelji bili stroži u djetinjstvu, Saša tvrdi da su mu usadili vrijednosti koje slijedi te istima uči i svoju djecu.

''Oblikovalo me to da živim časno, da živim pošteno, da sam ustrajan u svemu onome što sam zamislio, da sam vjerojatno zato uspio u životu. Eto, to su neke stvari… Jednostavno su me odgojili da sam častan čovjek, pošten, human, da se dajem ljudima kao što su se i oni davali svojim prijateljima. I ja mislim da su to neke osobine koje danas mene krase.''

In Magazin: Saša Matić - 6 Foto: In Magazin

U prosincu će ponovno ispričati svoju glazbenu priču uz more bljeskalica i tisuće obožavatelja te potvrditi da je emocija — njegov potpis.

