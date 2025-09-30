Bili smo u berbi grožđa kod Miroslava Škore! Otkrio nam je kakvu snahu priželjkuje

Ovog rujna Miroslav Škoro ima mnogo razloga za slavlje. Posjetili smo ga u njegovu vinogradu, gdje nam je povodom 40 godina karijere otkrio sva iznenađenja na nadolazećem koncertu te što priželjkuje svojoj djeci. Na berbi grožđa u Kutjevu bila je naša Jelena Jularić, a cijelu priču možete pogledati u prilogu IN magazina.

Rujan je pri kraju, što znači da je berba grožđa u punom jeku. Tako je i u vinogradu Miroslava Škore. Zajedno beru sve generacije - i stari i mladi.

A dok netko vrijedno radi - netko i slavi.

U vinogradu su se našli i tamburaši, a s njima i Škorin najbliži suradnik i član benda Iva. Skupa sviraju već 15 godina.

''Pa zapravo nema nikakvih trzavica, sve obično bude kako on kaže haha. Šalim se. Ma zapravo svake pjesme su dobre, vrhunske. Međutim, veliki je problem što, pogotovo kod Mire, ima puno pjesama za koje bi nekad nakon koncerata ljudi rekli, pa niste odsvirali i ovu, niste odsvirali, ne znam, Šumi Javore, Vilo moja. To su neke pjesme koje su možda malo, rekao bih zapostavljene, ali to je koje djece više voliš'', govori Ivica Plivelić, glazbenik.

''Tako kad pitaš oca koje djete najviše voli - Koje? Pravi otac kaže: Meni su sva djeca jednaka. Tako da i moje pjesme su meni sve jednake'', govori Škoro.

Vjernoj ekipi od samog početka, posljednjih godina pridružio se i Škorin sin Matija.

''Najbolje se, vjerojatno se najviše vidi koliko je Matija u stvari zanimljiv sceni i publici nakon koncerta. Prije je bio nekakav red ljudi koji su se htjeli slikati sa mnom, a sad je u stvari jedan podugački red, uglavnom cura koje se žele slikati s Matijom. I to najbolje govori o svemu. A nije samo zbog toga što je mlad i zgodan, nego jako lijepo radi svoj posao i Bogu hvala da je takav'', hvali Miroslav svog sina.

''Još ako nešto mogu reći za Matiju, rekao mi je danas, poslao mi je poruku da kažem curama da mu se jave, onda se ženi'', dodao je Ivica Plivelić.

Na pitanje kakvu si snaju jednog dana priželjkuje, Škoro odgovara:

''Ono što je najvažnije je da mi djeca budu sretna. I mislim da ta sreća i sloboda su jako važne. Ja želim i svojim djeci i svom sinu da bude sretan i da osjeća ono što ja osjećam u svom braku. Živiš dalje, samo imaš jednu lijepu zajednicu nego kad dođem kući i kako su oni još uvijek s nama pa ih čujem kako dišu, kako igraju se i još uvijek bez obzira što su odrasli ljudi smiju se i vidim da su sretni. A supruga i ja se uvijek trudimo omogućiti tu neku slobodu u kojoj će oni sami sebi odabrati. Jedino što bi ja volio je kad si odaberu da to bude to, a ne da bude ono a malo bi, malo ne bi, to ne volim'', govori Škoro.

Na velikom koncertu krajem prosinca publika će moći čuti najbolje pjesme od početka karijere pa sve do posljednjeg albuma.

A dok bend čeka koncerte u prosincu, vrijeme će kratiti u - vinogradu.

