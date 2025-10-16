Britanski post-punkeri ponovno u Zagrebu, ulaznice su već u prodaji!

Poslije nastupa na Europavox festivalu Zagreb by INmusic, britanski bend shame se vraća u Zagreb.
Britanski bend shame 22. listopada, s početkom u 21 h, prodrmat će zagrebačku Močvaru! Nakon što su 2023. oduševili domaću publiku na Europavox festivalu Zagreb by INmusic, vraćaju se s razlogom – u punom zamahu i s novim albumom "Cutthroat", objavljenim u listopadu 2025.3 vijesti o kojima se priča "Jako nam nedostaješ" Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija tradicija i poštovanje Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića? svaka čast! Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura
Od prvih nastupa po londonskim underground klubovima 2014. do danas, shame su izgradili reputaciju jednog od najuzbudljivijih bendova svoje generacije te su redefinirali zvuk suvremenog britanskog post-punka. Pjevač Charlie Steen, gitaristi Eddie Green i Sean Coyle-Smith, basist Josh Finerty te bubnjar Charlie Forbes poznati su po energičnim i kaotičnim svirkama, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Shame - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura
Nakon hvaljenog debija "Songs of Praise" (2018.), koji ih je lansirao na međunarodnu scenu i albuma "Drunk Tank Pink" (2021.) s kojim su se popeli na visoko osmo mjesto britanske ljestvice najprodavanijih albuma, albumom Food for Worms" (2023.) pozicionirali su se i na svjetskoj sceni. U Zagreb dolaze s upravo objavljenim albumom "Cutthroat" - novim materijalima još žešćeg zvuka i beskompromisnih tekstova!
Shame - 3 Foto: Profimedia
Ulaznice za koncert shame u Močvari 22. listopada s početkom u 21 h dostupne su isključivo putem službenog INmusic festival webshopa, po cijeni od 20 EUR (+ troškovi transakcije). Cijena ulaznice na dan koncerta, na ulazu Močvare, iznosit će 25 EUR. Vrata Močvare otvaraju se u 20 h.
Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li ga? Nakon drastičnog gubitka kila rijetki na prvu znaju o kome je riječ
Pogledaji ovo Celebrity Kim Kardashian progovorila o bolnoj temi: "Morala sam spasiti sebe zbog djece"