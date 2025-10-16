Poslije nastupa na Dori Natalli otkrila zavodljivu stranu u spotu za novi singl!

Poslije nastupa na Dori u veljači Natalli je objavila pjesmu "Duga, duga noć".

Nakon sjajnog predstavljanja na Dori 2025. i uspjeha posljednje objavljenih pjesama "Jedna briga manje" i "Laku noć" mlada pjevačica Natalli objavila je svoj novi singl – "Duga, duga noć".

Na prvu prepoznatljivo njezina, ali energijom potpuno nova, pjesma potvrđuje kako je Natalli u kratkom vremenu postala jedno od zanimljivih imena nove domaće pop-scene.

Zanimljivo, "noć" se ponavlja kao motiv sada već u dvjema njezinim pjesmama, ali svaki put s drugačijim značenjem. Ovoga puta riječ je o brzoj, ritmičnoj i plesnoj pjesmi koja ističe njezinu karizmu i lakoću interpretacije, ali i vokalnu moć koju je publika već upoznala kroz televizijske show formate.

Cijelo joj je ljeto, kako sama kaže, bilo radno: "Pjevanje uživo mi je najveća škola, a ovo ljeto sam baš puno 'učila'. Osjećam da sam sazrela, da sada bolje razumijem svaku riječ koju pjevam. 'Duga, duga noć' mi baš paše energijom i tempom, mislim da će odlično zvučati i uživo. Baš se veselim vidjeti kako će ju ljudi doživjeti."

Natalli - 1 Foto: Nikola Bakšić/PR

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li ga? Nakon drastičnog gubitka kila rijetki na prvu znaju o kome je riječ

Uz prepoznatljiv glas, svjež zvuk i zaraznu energiju, Natalli ovim singlom potvrđuje status jedne od nadolazećih mladih imena domaće pop-glazbe. Glazbu i tekst potpisuje Marija Mirković, autorica s kojom je Natalli već ostvarila prepoznatljivu kreativnu kemiju, dok je aranžman i produkciju ponovno preuzeo Hrvoje Domazet, njezin stalni suradnik i prijatelj, poznat po modernom, svježem i eurovizijskom pop-zvuku.

Spot koji je režirao Borna Hržina snimljen je u zagrebačkom Peaches and cream baru, koji je prošle godine uvršten na listu 50 Best Discovery barova na svijetu. Uz Natalli u spotu se pojavljuje Dominik Bečvardi, jedan od ponajboljih hrvatskih barmena.

“Duga, duga noć" nastavlja Natallinu potragu za glazbenim izrazom koji spaja emociju i energiju, a tekstom i melodijom donosi atmosferu lude noći i slobode. Pjesma je snimljena u vedroj i opuštenoj studijskoj atmosferi nakon završetka Natallina koncertno aktivnog ljeta, tijekom kojeg je nastupala po cijeloj obali.

Natalli Foto: Dinko Darlinn/Promo Aquarius Records

Natalli Foto: Livio Andrijic / CROPIX

"Volim pjesme koje imaju priču, ali i ritam koji te tjera da se pokreneš. 'Duga, duga noć' je upravo to." kaže Natalli o svojoj novoj pjesmi.

"Priznajem, bio mi je ovo dobar izazov", iskreno kaže Natalli. "Navikla sam pjevati balade, stati na pozornicu i emocijom prenijeti pjesmu. Ovdje sam u spotu morala dosta glumiti i uživjeti se u ulogu kako bih prenijela priču, što mi se jako svidjelo. Nosi poruku slobode, samopouzdanja."

Reakcije na najavu pjesme su brojne, mlada pjevačica iz okolice Poreča već je pokazala vokalnu raskoš, ali i izgradila svoj prepoznatljiv identitet, kombinaciju snažnog glasa, vizualnog stila i pristupačnosti. Publika je već kroz njezine dosadašnje singlove mogla vidjeti kako se Natalli ne boji iskoraka – iz balada u moderan pop, iz intime u energiju. "Duga, duga noć" taj je iskorak učinila potpunim.

Natalli Foto: Livio Andrijic / CROPIX

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Ivana Pezo Moskaljov o dinamičnom životu reportera: ''Pamtim onaj poziv iz redakcije te 2018. godine...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je to? Povratak ove divne brinete izazvao burnu raspravu na društvenim mrežama

Pogledaji ovo Celebrity Top! Ovako je Amerikanac iz Supertalenta iznenadio susjede koji mu pomažu s kućom koju je kupio za 5000 eura

Pogledaji ovo Celebrity Video je hit! Stela Rade spontanim nastupom oduševila prolaznike u centru Zagreba