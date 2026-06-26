Dobrodošla promjena! Nekad najtužnija princeza pojavila se u izdanju kakvo dugo nismo vidjeli

Princeza Charlene na proslavi Dana svetog Ivana Krstitelja u Monaku prvi je put nakon mnogo godina pokazala kosu do ramena, iznenadivši javnost elegantnom promjenom imidža.

Princeza Charlene od Monaka ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog kraljevskih dužnosti, već zbog potpuno osvježenog izgleda.

Na tradicionalnom obilježavanju blagdana svetog Ivana Krstitelja u Monaku pojavila se s kosom do ramena, što je prvi put nakon mnogo godina da je viđena s osjetno dužom frizurom.

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Supruga princa Alberta II. godinama je bila prepoznatljiva po kratkim frizurama, a posebno je odjeknula njezina odvažna pixie frizura koju je nosila posljednjih godina. Zato je njezin novi, elegantni bob do ramena izazvao brojne reakcije među ljubiteljima kraljevskih obitelji i modnim stručnjacima.

Charlene, koju su mnogi mediji nazivali najtužnijom princezom zbog suza na vlastitom vjenčanju, na svečanosti se pojavila u svijetloj haljini bez rukava s decentnim uzorkom, dok je novu frizuru stilizirala u lagano valovitom izdanju koje je dodatno naglasilo njezine crte lica. Promjena joj je dala mekši i ženstveniji izgled, a mnogi su komentirali kako joj duža kosa izvrsno pristaje.

Princeza Charlene - 1 Foto: Profimedia

Princeza Charlene - 4 Foto: Profimedia

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Posebnu pozornost privukla je i njezina kći, princeza Gabriella, koja je zajedno s majkom pozdravljala okupljene građane s balkona Kneževske palače. Mlada princeza nosila je nježnu svijetlu haljinu s čipkastim detaljima, a slična uredno zalizana frizura dodatno je istaknula skladan obiteljski trenutak.

Princeza Charlene - 2 Foto: Profimedia

Princeza Charlene - 3 Foto: Profimedia

Princeza Charlene - 4 Foto: Profimedia

Obilježavanje Dana svetog Ivana Krstitelja jednoje od tradicionalnih događanja u Kneževini Monako koje svake godine okuplja članove kneževske obitelji i brojne građane. Charlene je tijekom cijelog događaja djelovala nasmijano i opušteno, a upravo je njezina nova frizura postala jedna od glavnih tema nakon objavljenih fotografija.

Iako princeza Charlene često njeguje minimalistički i elegantan stil, ovoga puta pokazala je da i suptilna promjena može izazvati velik interes. Nakon godina vjernosti kratkoj kosi, njezin povratak dužoj frizuri mnogi su dočekali s oduševljenjem te poručili da izgleda svježije i elegantnije nego ikad.

Kako su se mijenjali njezini blizanci, pogledajte OVDJE.

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