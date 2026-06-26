Sin za poželjeti! Evo kamo je Mario Roth odveo svoje roditelje, zajedno su se fotografirali

Mario Roth raznježio je pratitelje objavom iz Disneylanda u Parizu, gdje je s roditeljima proveo četiri dana ispunjena nezaboravnim trenucima.

Pjevač Mario Roth na društvenim je mrežama podijelio dirljivu fotografiju s roditeljima nastalu tijekom obiteljskog putovanja u Disneyland Paris, gdje su zajedno proveli četiri dana ispunjena zabavom, emocijama i nezaboravnim uspomenama.

Na fotografiji Mario pozira s majkom i ocem ispred kultnog hotela na ulazu u park, a uz objavu je podijelio emotivnu poruku koja je ganula njegove pratitelje.

"I oni su nekada bili djeca, obožavali crtane filmove Walta Disneya, a obožavaju ih i dandanas. Proveli smo četiri veličanstvena dana u Disneyland Paris i puni su dojmova, uspomena i oduševljenja. Koliko god imali godina na svojim leđima, za radost nikada nismo prestari. Njihova sreća i sjaj u očima nakon svega što su vidjeli i doživjeli, meni je najveća nagrada! Oni su to zaslužili! Volim Vas moji divni roditelji", napisao je Mario.

Pogledaji ovo Celebrity Suze domaćeg nogometaša pred oltarom: Video s vjenčanja obišao je internet

Objava je ubrzo prikupila brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su pohvalili njegovu privrženost obitelji te poručili kako ih je dirnula njegova gesta.

Mario Roth s roditeljima - 1 Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da Mario javno pokazuje koliko mu roditelji znače. Prošle je godine objavio njihovu zajedničku fotografiju uz kratku, ali simboličnu poruku:

"Nekada su oni mene vodili u cirkus, sada ja vodim njih! Mama i tata."

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo Celebrity Domaća glumica otkrila zašto je godinama nismo gledali na televiziji, svi se sjećaju njezine prve uloge na Novoj TV

Čini se kako pjevač, unatoč brojnim poslovnim obavezama, uvijek pronalazi vrijeme za obitelj, a zajednički trenuci poput ovog putovanja u Disneyland Paris za njega imaju neprocjenjivu vrijednost.

Mario Roth - 3 Foto: Instagram

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Hrvatski rukometni reprezentativac pozirao bez majice, čvrsti torzo raspametio je pratitelje

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ludi provod Maje Šuput na Ibizi! S prorezom preko cijele noge partijala je do dugo u noć