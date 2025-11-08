Nakon kratke bolesti preminuo voditelj legendarne emisije o automobilima

Preminuo je legendarni voditelj ''Top Geara'' Quentin Willson.
Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj, navodeći da je Willson umro mirno u subotu, 8. studenoga, nakon kratke borbe s rakom pluća.
Quentin Willson - 4 Foto: Profimedia
Quentin Willson - 3 Foto: Profimedia
"Obitelj Quentina Willsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktivista, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. studenoga nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocjenost: Quentin je unio ljubav prema automobilima, od motora s unutarnjim izgaranjem do električnih vozila, u domove diljem zemlje", stoji u priopćenju, prenosi Daily Mail.
Quentin Willson je rođen 23. srpnja 1957. u Leicesteru, Engleska. Njegov otac, profesor H.B. Willson, bio je razotkrivač talijanskog Hagelin C-36 kodnog stroja u doba Drugog svjetskog rata.
Quentin Willson - 2 Foto: Profimedia
Willson se obrazovao u Engleskoj i rano pokazao zanimanje za automobile i motoring-svijet. Karijeru je započeo kao trgovac automobilima prije nego što je prešao u auto-novinarstvo te televiziju.
Godine 1991. pridružio se programu ''Top Gear'' (originalnoj verziji BBC-a) kao jedan od voditelja, gdje je vodio segmente o rabljenima automobilima, ali i novim modelima prema kasnijim serijama.
Quentin Willson - 1 Foto: Profimedia
Quentin Willson - 6 Foto: Profimedia
Tijekom devedesetih, osim ''Top Geara'', vodio je i druge emisije o automobilima te pisao kolumne i knjige o automobilima.
Napisao je i niz knjiga o automobilima — klasičnim, sportskim, rabljenim.
Iza sebe je ostavio suprugu Michaelu i troje djece, Mercedes, Maxa i Mini.
Quentin Willson - 5 Foto: Profimedia
