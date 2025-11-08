Nakon kratke bolesti preminuo voditelj legendarne emisije o automobilima

Preminuo je legendarni voditelj ''Top Geara'' Quentin Willson.

Bivši voditelj kultne emisije ''Top Gear'' i ugledni automobilski novinar Quentin Willson preminuo je u dobi od 68 godina.

Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj, navodeći da je Willson umro mirno u subotu, 8. studenoga, nakon kratke borbe s rakom pluća.

"Obitelj Quentina Willsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktivista, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. studenoga nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocjenost: Quentin je unio ljubav prema automobilima, od motora s unutarnjim izgaranjem do električnih vozila, u domove diljem zemlje", stoji u priopćenju, prenosi Daily Mail.

Quentin Willson je rođen 23. srpnja 1957. u Leicesteru, Engleska. Njegov otac, profesor H.B. Willson, bio je razotkrivač talijanskog Hagelin C-36 kodnog stroja u doba Drugog svjetskog rata.

Willson se obrazovao u Engleskoj i rano pokazao zanimanje za automobile i motoring-svijet. Karijeru je započeo kao trgovac automobilima prije nego što je prešao u auto-novinarstvo te televiziju.

Godine 1991. pridružio se programu ''Top Gear'' (originalnoj verziji BBC-a) kao jedan od voditelja, gdje je vodio segmente o rabljeni­ma automobilima, ali i novim modelima prema kasnijim serijama.

Tijekom devedesetih, osim ''Top Geara'', vodio je i druge emisije o automobilima te pisao kolumne i knjige o automobilima.

Napisao je i niz knjiga o automobilima — klasičnim, sportskim, rabljenim.

Iza sebe je ostavio suprugu Michaelu i troje djece, Mercedes, Maxa i Mini.

