Njemačka WAGsica o kojoj svi pričaju: Elegantna ljepotica privlači poglede gdje god se pojavi

Dok njemačka reprezentacija traži nove uspjehe na velikoj nogometnoj pozornici, pažnju javnosti često privlače i njihove partnerice. Među njima se posebno ističe Sophia Weber.

Iako se nalazi pod povećalom javnosti zahvaljujući vezi s jednim od najpoznatijih njemačkih nogometaša, Sophia Weber uspješno balansira između privatnog života i medijske pozornosti. Njezina ljubavna priča s Kaijem Havertzom traje još od 2018. godine, a tijekom godina izgradili su čvrstu vezu koja je okrunjena brakom 2024. godine.

Sophia Weber i Kai Havertz - 6 Foto: Instagram

Sophia Weber i Kai Havertz - 5 Foto: Instagram

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Par je nedavno zakoračio i u novo životno poglavlje postavši roditelji, a obiteljski život danas grade u Londonu, gdje Havertz nastupa u engleskoj Premier ligi. Unatoč popularnosti koju uživaju, Sophia i Kai poznati su po tome što svoj privatni život nastoje držati podalje od pretjerane medijske izloženosti.

Sophia Weber i Kai Havertz - 2 Foto: Profimedia

Sophia Weber i Kai Havertz - 1 Foto: Profimedia

Sophia je posebno popularna na društvenim mrežama, gdje je prati gotovo pola milijuna ljudi. Na svojim profilima dijeli detalje iz svakodnevice, modne kombinacije, putovanja i trenutke iz privatnog života, no uvijek zadržava dozu diskrecije koja ju izdvaja od brojnih drugih influencera.

Sophia Weber i Kai Havertz - 4 Foto: Instagram

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Nogometni fanovi često je mogu vidjeti i na tribinama tijekom važnih utakmica, gdje pruža podršku svom suprugu. Upravo zbog svoje prirodnosti, odmjerenosti i elegancije, mnogi je smatraju jednom od najomiljenijih i najprepoznatljivijih njemačkih WAGsica današnjice.

Sophia Weber i Kai Havertz - 8 Foto: Profimedia

Sophia Weber i Kai Havertz - 2 Foto: Instagram

Dok Kai Havertz privlači pažnju svojim igrama na travnjaku, Sophia Weber uspješno gradi vlastiti identitet izvan nogometnog svijeta, potvrđujući da popularnost nije rezervirana samo za sportske zvijezde.

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