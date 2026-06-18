Hollywood ima novu zvijezdu, a fanovi ne kriju oduševljenje

Malo je mladih glumaca koji su u tako kratkom vremenu uspjeli privući pozornost publike i kritike te se nametnuti kao jedno od najperspektivnijih lica nove generacije Hollywooda.

Belmont Cameli američki je glumac rođen 28. veljače 1998. godine u Napervilleu, predgrađu Chicaga. Odrastao je u obitelji talijanskih korijena i od malih nogu pokazivao interes za sport i umjetnost. Tijekom školovanja bavio se različitim sportovima, a nakon završetka srednje škole upisao je studij poslovanja. Ipak, ubrzo je shvatio da ga više privlači svijet glume pa je odlučio napustiti fakultet i posvetiti se ostvarivanju svog sna.

Belmont Cameli - 6 Foto: Profimedia

Belmont Cameli - 4 Foto: Profimedia

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Prije nego što je postao poznat glumac, radio je kao model te se preselio u Los Angeles kako bi započeo profesionalnu glumačku karijeru. Njegov trud ubrzo se isplatio pa je počeo dobivati manje televizijske uloge koje su mu otvorile vrata svijeta filma i televizije.

Belmont Cameli - 5 Foto: Instagram

Belmont Cameli - 2 Foto: Instagram

Širu popularnost stekao je ulogom Jamieja Spana u novoj verziji serije ''Saved by the Bell''. Publika ga je brzo zavoljela zbog prirodne glume i karizmatičnog nastupa. Nakon toga pojavio se u Netflixovom filmu ''Along for the Ride'', a zatim i u nekoliko drugih uspješnih projekata, među kojima su serija ''Based on a True Story'' te filmovi ''The Alto Knights'' i ''Until Dawn''.

Belmont Cameli - 4 Foto: Instagram

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Njegova najpoznatija uloga do danas svakako je Garrett Graham u seriji ''Off Campus'', snimljenoj prema popularnim romanima Elle Kennedy. U toj seriji tumači talentiranog hokejaša i kapetana sveučilišne momčadi koji se zaljubljuje u studenticu Hannah Wells. Uloga mu je donijela veliku međunarodnu popularnost i brojne obožavatelje diljem svijeta.

Belmont Cameli - 1 Foto: Instagram

Belmont Cameli - 2 Foto: Instagram

Belmont Cameli - 1 Foto: Profimedia

Osim uspješne karijere, Belmont je poznat i po svojoj humanosti. Kao mlada osoba odlučio je donirati bubreg nepoznatom primatelju, čime je sudjelovao u lancu transplantacija koji je pomogao spasiti više života. Taj je čin izazvao veliko poštovanje javnosti i pokazao njegovu nesebičnost izvan svijeta zabave.

Belmont Cameli - 8 Foto: Profimedia

Kada je riječ o privatnom životu, Belmont svoju privatnost uglavnom čuva daleko od medija. Poznato je da je u vezi sa scenaristicom Rainom Morris, s kojom dijeli ljubav prema televiziji i filmu. Unatoč sve većoj slavi, nastoji ostati prizemljen i posvećen ljudima koji su mu važni.

Belmont Cameli - 3 Foto: Instagram

Njegov put od studenta koji je napustio fakultet do zvijezde međunarodno popularnih serija pokazuje koliko su upornost, predanost i vjera u vlastite snove važni za uspjeh. Mnogi vjeruju da su njegove najveće glumačke uloge tek pred njim.

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