Kako je kći jedne od najvećih svjetskih zvijezda dobila ime? Baka je otkrila detalje

Tina Knowles dirljivom objavom čestitala je 14. rođendan unuci Blue Ivy, otkrivši kako je dobila ime.

Majka holivudske dive Beyoncé, Tina Knowles, čestitala je 14. rođendan unuci Blue Ivy dirljivom objavom na Instagramu.

72-godišnja Tina podijelila je kolaž fotografija Blue iz svake godine njezina života te uz to otkrila kako je dobila ime. Kad su saznali za trudnoću, rečeno im je da je veličine borovnice, pa je odatle došao nadimak "Blue".

"Svi smo zajedno molili za tebe svakog dana dok nisi navršila 12 tjedana u majčinom trbuhu, a onda smo nastavili pojedinačno sve dok se nisi rodila", napisala je Tina.

Dodala je i da je Blue odmalena pokazivala snagu, inteligenciju i bujnu maštu, prisjetivši se kako su često zajedno igrale s lutkama. Na kraju je poručila:

"Ponosna baka je premala riječ, iako si toliko toga postigla, ostala si draga, skromna i topla duša."

Inače, u medijima se ranije pojavljivala i tvrdnja da je Blue Ivy dobila ime po cvijetu, plavom bršljanu (engl. blue ivy) koji su Beyonce i Jay-Z vidjeli na Hvaru tijekom odmora. Beyonce je tada na Instagramu podijelila fotografiju stabla sa spomenutim cvijetom.

"Jutros dok smo šetali naišli smo na ovo predivno plavo drvo. Mislim da se zove plavi bršljan. Bit će vrlo prikladno", napisala je Beyoncé svojevremeno.

Blue Ivy, kći Beyoncé i repera Jay-Z-ja, već je zakoračila u svijet zabave – plesala je na majčinim turnejama "Renaissance" i "Cowboy Carter", nastupila na božićnom NFL spektaklu 2024. te posudila glas princezi Kiari u Disneyevom filmu "Mufasa: The Lion King".

"Blue je umjetnica, sjajan urednik, slikarica i glumica, stvara likove još od treće godine. Nisam ju tjerala na pozornicu, to je bila njezina želja. Shvatila je to ozbiljno i zaslužila, a najvažnije, uživala je", rekla je Beyoncé u intervjuu za GQ.

