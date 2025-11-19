Šokantan potez mladog Slavonca potpuno izbezumio njegove fanove

Na Instagramu profilu mladog Vinkovčanina, koji je oduševio cijelu regiju, stoje samo tri objave.

Najvjerniji pratitelji viralne senzacije Jakova Jozinovića nisu mogli ne primijetiti drastičnu promjenu na njegovom Instagram profilu – sve dosadašnje objave su nestale!

No, razlog iza tog poteza oduševio je brojne obožavatelje - najavio je svoju prvu pjesmu. Uz prvi isječak iz spota otkrio je i kako njezino ime ''Polje ruža''.

''Moj prvi singl ''Polje ruža'' od četvrtka slušamo na bravo! radiju i svim radio postajama regije U petak na yt-u i svim digitalnim servisima'', napisao je na društvenim mrežama.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Objava je izazvala lavinu reakcija, a javila mu se i Aleksandra Prijović, Đana Smajo, Matija Cvek, Renata Končić Minea i brojni drugi.

''Pada internet'', ''Idemooo'', ''Spavaš li mirno, internete'', ''Jedva čekam'', ''Ovo će biti hit godine'', ''Gori sve'', ''To se čeka'', ''Opaaa'', ''To Jakove'', ''Gori krava, gori štala'', ''Bravo'', samo je dio komentara s Instagrama.

Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije? Više o tome pisali smo OVDJE.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram

Mladi Slavonac rasprodao je čak pet koncerata u beogradskom Sava Centru. Više detalja pročitajte OVDJE.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

