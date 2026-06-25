Bivša zvijezda Kumova oglasila se prvi put nakon poroda, slučajno je otkrila i spol bebe?

Glumica Jagoda Kumrić prvi put se oglasila na društvenim mrežama nakon poroda, a simpatičnim videom novih dječjih kolica raznježila je pratitelje.

Glumica Jagoda Kumrić prvi se put oglasila na društvenim mrežama otkako je rodila.

S pratiteljima je podijelila simpatičan video u kojem je pokazala nova dječja kolica, a objava je ubrzo privukla brojne reakcije.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag Foto: Instagram

Poseban šarm videu dao je njezin suprug, glumac Konstantin Haag, koji je duhovitom naracijom nasmijao pratitelje dok je predstavljao novu "vožnju" za najmlađeg člana obitelji.

''Fun fact: zvuk u pozadini je glasovna poruka koju sam dobila od Konstantina koji je sastavio kolica dok sam bila u bolnici'', napisala je u opisu. Video pogledajte OVDJE.

Kumovi, Jagoda i Konstantin Foto: Nova TV

Iako par nije posebno govorio o prinovi, jedan kadar otkrio je više nego što su možda planirali. Naime, na videu se može vidjeti roza odjeća bebe koja otkriva da su dobili djevojčicu.

Jagoda i Konstantin privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, pa je ova objava posebno razveselila njihove obožavatelje.

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Podsjetimo, Jagoda Kumrić i Konstantin Haag vjenčali su se prošle godine, a ovo je njihovo prvo zajedničko dijete. Glumica iz prethodne veze ima i kćer Nastasju, koja je sada postala starija sestra.

Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Srđan Vrančić/Cropix

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