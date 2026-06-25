Bivša zvijezda Kumova oglasila se prvi put nakon poroda, slučajno je otkrila i spol bebe?

Glumica Jagoda Kumrić prvi put se oglasila na društvenim mrežama nakon poroda, a simpatičnim videom novih dječjih kolica raznježila je pratitelje.
Glumica Jagoda Kumrić prvi se put oglasila na društvenim mrežama otkako je rodila.3 vijesti o kojima se priča prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš'' kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu krv nije voda Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri!
S pratiteljima je podijelila simpatičan video u kojem je pokazala nova dječja kolica, a objava je ubrzo privukla brojne reakcije.
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag Foto: Instagram
Poseban šarm videu dao je njezin suprug, glumac Konstantin Haag, koji je duhovitom naracijom nasmijao pratitelje dok je predstavljao novu "vožnju" za najmlađeg člana obitelji.
''Fun fact: zvuk u pozadini je glasovna poruka koju sam dobila od Konstantina koji je sastavio kolica dok sam bila u bolnici'', napisala je u opisu. Video pogledajte OVDJE.
Kumovi, Jagoda i Konstantin Foto: Nova TV
Iako par nije posebno govorio o prinovi, jedan kadar otkrio je više nego što su možda planirali. Naime, na videu se može vidjeti roza odjeća bebe koja otkriva da su dobili djevojčicu.
Jagoda i Konstantin privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, pa je ova objava posebno razveselila njihove obožavatelje.
Galerija 11 11 11 11 11
Podsjetimo, Jagoda Kumrić i Konstantin Haag vjenčali su se prošle godine, a ovo je njihovo prvo zajedničko dijete. Glumica iz prethodne veze ima i kćer Nastasju, koja je sada postala starija sestra.
Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Srđan Vrančić/Cropix
Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Supruga našeg nogometaša pokazala kako su njihovi sinovi slavili pobjedu s Vatrenima
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Izabel Kovačić pozirala s Vanjom Modrić, veže ih poseban odnos: "13 godina kasnije..."