Znate li kako izgleda suprug Ursule von der Leyen? O njemu se priča, iako ne voli pažnju

Heiko von der Leyen ugledni je znanstvenik iz obitelji liječnika, no najpoznatiji je kao suprug predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

Ursula von der Leyen jedna je od najmoćnijih političarki današnjice, a unatoč velikim kritikama, postala je prva žena koja predsjedava Europskom komisijom. Prije nego je postala prvo njemačka ministrica obrane, a potom i predsjednica Europske komisije, bila je liječnica.

Veliku potporu joj je tijekom karijere davao suprug Heiko, s kojim je gotovo četiri desetljeća u braku.

Kao i Ursula, i Heiko je studirao medicinu, ali i kemiju. Ljubav prema medicini je naslijedio od oca Ulricha, koji je bio ugledni liječnik. Poslije studija u Hannoveru, četiri godine radio kao istraživač na Sveučilištu Stanford, s fokusom na kardiovaskularnu terapiju i eksperimente u području genetike. Poslije povratka u Hannover postao je izvanredni profesor medicine i eksperimentalne kardiologije u Hannoveru i direktor Hannover Clinical Trial Center GmbH (HCTC), akademske institucije koja koordinira klinička ispitivanja.

Heiko i Ursula su se vjenčali 1986., a zajedno su dobili sedmero djece rođenih između 1987. i 1999. godine. Zbog njegovog rada na Stanfordu, tijekom devedesetih živjeli su nekoliko godina u SAD-u dok je Ursula radila i živjela s obitelji u inozemstvu.

Iako Heiko nije politički aktivan, u ulozi supružnika EU Komisijske predsjednice često se spominje kao “tiha podrška” njenim institucijama. Međutim, kao i Ursula, ni on nije bio imun na optužbe o sukobu interesa.

U prosincu 2020. preuzeo je ulogu medicinskog direktora biotehnološke kompanije Orgenesis, koja se bavi staničnim i genskim terapijama. Međutim, njegova uključenost u biotehnološke poslove i Orgenesis dovela je do optužbi o mogućim sukobima interesa, s obzirom na to da je njegova tvrtka primila financijsku potporu tijekom pandemije COVID-19, što politički kritičari vidi kao potencijalnu vezu s poslovima EU. Najveći slučaj bio je tzv. Pfizergate, aferi povezanoj s narudžbama cjepiva protiv COVID-19, u kojoj se Ursula von der Leyen našla pod istragom Europskog javnog tužitelja. U tom kontekstu se diskutira i Heikov položaj u biotehnologiji i njegova povezanost s tvrtkama koje su primale EU sredstva.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen Foto: Afp

Predsjednica EK Ursula von der Leyen Foto: Afp

Ursula Von der Leyen Foto: Afp

Iz tog razloga, podnio je ostavku u listopadu 2022. godine, što su kritičari predsjednice Europske komisije protumačili kao potvrdu o sumnjivim poslovima.

Heiko von der Leyen primjer je onih "prvih dama/gospodina" koji nisu zapustili svoje karijere zbog političkim ambicija svojih partnera. Iako nije politički eksponiran, njegov rad u medicini i biotehnologiji održava ga relevantnim u stručnim krugovima.

