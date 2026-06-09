Pogledajte snimku rasplesanih zaštitara na koncertu Indire Levak u Makarskoj!

Nitko nije očekivao da će upravo zaštitari ukrasti show nakon finala WTA Makarska Opena hosted by Valamar, no njihov spontani ples tijekom Indirinog nastupa postao je hit večeri.

Nakon velikog finala WTA Makarska Opena hosted by Valamar atmosfera se brzo prebacila iz sportskog u glazbeni mode kada je na pozornici zapjevala Indira Levak.

Pjevačica je već u prvoj minuti rasplesala publiku, goste i organizatore. Ritmu nisu odoljeli ni zaštitari, a potpuno opušteni, postali su neočekivane zvijezde večeri. Njihovi spontani plesni pokreti izazvali su oduševljenje publike, a snimka se u kratkom roku počela širiti društvenim mrežama.

Turnir u Makarskoj poznat je po vrhunskoj atmosferi, odličnoj zabavi i prekrasnom ambijentu pa ne čudi da su ga tenisačice proglasile drugim najboljim turnirom na svijetu.

Inače, Indira je ovih dana objavila neočekivanu vijest, više čitajte OVDJE.

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