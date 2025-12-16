kakva nostalgija!
Klasik koji nas je naučio važnosti obitelji i mašte: Riješite kviz o čarobnoj Mary Poppins
Piše J. C. ,
Danas @ 21:21
Zanimljivosti
Mary Poppins
Foto: Profimedia
Bez obzira na rezultat, nadamo se da će vas ovaj kviz podsjetiti na toplinu, humor i čaroliju Mary Poppins.
Ovaj bezvremenski klasik pun je glazbe, mašte i nezaboravnih likova koji nas uče koliko su važni obitelj, radost i malo čarolije u svakodnevnom životu.
kuharica nina
Pred vama je kviz koji će provjeriti koliko dobro poznajete avanture neobične Mary Poppins, obitelji Banks i njihova prijatelja. Pažljivo pročitajte svako pitanje i odaberite jedan točan odgovor.
