Ovaj kviz provjerit će koliko dobro poznajete radnju, likove i ključne događaje serije.

Dobrodošli na kviz o jednoj od najpoznatijih i najnagrađivanijih britanskih serija svih vremena – ''Downton Abbey''.

Radnja nas vodi u raskošno englesko imanje Downton, gdje pratimo život aristokratske obitelji Crawley i njihovog osoblja u razdoblju velikih povijesnih i društvenih promjena. Kroz ljubavi, gubitke, skandale i rat, serija nam pokazuje kako se stari svijet sudara s novim – i kako se svi pokušavaju snaći u vremenu koje se neumitno mijenja.

Svako pitanje ima tri ponuđena odgovora, ali samo je jedan točan. Pažljivo slušajte, razmislite i odaberite najbolje što možete.

Jeste li pravi poznavatelj Downtona ili će vas aristokratske intrige i obiteljske tajne iznenaditi?

