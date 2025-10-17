Obitelj koja nas je sve osvojila u Supertalentu otkrila tajnu svoga uspjeha: ''Sve je moguće...''

Obitelj Turkeieva - mama Julija, tata Dmytro te sestre Lillya i Renata - pretvorili su svoj nastup u Supertalentu u pravu bajku.

Zajednički nastup obitelj Turkeieva u našem Supertalentu bio je spoj ljubavi, povjerenja i nevjerojatne vještine, a upravo zbog toga osvojili su zlatni gumb.

Razgovarali smo s ovom nevjerojatnom obitelji akrobata o tome kako je sve počelo, kako izgleda njihov svakodnevni život izvan pozornice, što im je značio zlatni gumb, ali i kako se nose s izazovima koje sa sobom donosi spoj obiteljskog života i show businessa.

Kako ste shvatili da je zračna akrobatika upravo vaš obiteljski poziv?

''Iskreno, nikada nismo zamišljali da će zračna akrobatika postati obiteljski posao - sve se dogodilo spontano, gotovo slučajno. Uvijek smo nastupali kao duo, no tijekom pandemije, kada je sve stalo, puno vremena provodili smo zajedno u dvorani. Djeca su se igrala oko nas, pokušavala oponašati naše trikove, sve u šali.''

Pogledaji ovo Celebrity Tko je novopečeni suprug naše sportske heroine? Zbog nje se preselio u Split

''Jednog dana producenti jedne TV emisije vidjeli su našu obiteljsku snimku na Instagramu i pozvali nas da napravimo zajednički nastup. U početku smo bili nesigurni, nikada nismo planirali nastupati kao četvorka, ali odlučili smo pokušati - i od tada je sve krenulo u nevjerojatnom smjeru.''

Duo Turkeev & Kids - 2 Foto: Privatni album

Otkrili su nam i kako je započela njihova akrobatska priča. Duo Turkeev & Kids postao je obiteljski projekt.

''Sve je počelo s nama dvoje - zračna akrobatika bila je naša profesija i strast davno prije nego što se pretvorila u obiteljski projekt. Stvarali smo točke, putovali po svijetu i kod kuće dijelili ljubav prema cirkuskoj umjetnosti. Kad su djeca stigla, prirodno su rasla okružena time što radimo. Ponekad bi iz znatiželje pokušala oponašati naše trikove, ali sve je bilo kroz igru. S vremenom je to postalo hobi koji nas je dodatno povezao i bez ikakvog pritiska, rodila se zajednička obiteljska strast.''

Duo Turkeev & Kids - 4 Foto: Privatni album

Upravo zbog čarolije na pozornici našeg showa Maja ih je nagradila zlatnim gumbom.

''Zlatni gumb za nas nije samo televizijski trenutak - on simbolizira put koji smo zajedno prošli kao obitelj. Nismo jurili za nagradama i nismo ga očekivali. Samo smo radili ono što volimo. Kad je Maja pritisnula gumb, sve nas su preplavile emocije - radost, iznenađenje i golema zahvalnost. Taj trenutak bio je potvrda da su svi sati vježbanja i svi dječji koraci na pozornici vrijedili. Najveća ljepota bila je u tome što smo to doživjeli zajedno.''

Duo Turkeev & Kids - 11 Foto: Privatni album

A otkrili su nam i što im je bilo teže - nastup pred žirijem ili obuzdati emocije dok stu gledali reakciju publike:

''Sam nastup nam nije bio težak, navikli smo na pozornicu. Pravi izazov došao je nakon točke. Vidjeti reakciju publike, suze, osmijehe, pljesak, to nas je potpuno razoružalo. Najemotivnije je bilo shvatiti da ljudi ne reagiraju samo na akrobacije, već na našu priču i činjenicu da sve to radimo kao obitelj. Suzdržati suze bilo je teže od bilo kojeg trika u zraku.''

Galerija 28 28 28 28 28

A da bi došli do ovakvog nastupa, moraju proći brojne treninge.

''Teško je reći točan broj - za nas treninzi nisu samo raspored, to je stil života. U prosjeku treniramo pet dana tjedno, ali važnija je kvaliteta od kvantitete. Ponekad su to dugi i intenzivni treninzi, a ponekad radimo samo na detaljima, sinkronizaciji ili međusobnoj povezanosti. Ključ nije samo fizička priprema, već duboko međusobno povjerenje koje se gradi godinama.''

Duo Turkeev & Kids - 12 Foto: Privatni album

A kakav je osjećaj doslovno "visiti o članu obitelji"? Koliko međusobnog povjerenja treba za to?

''To je posebno iskustvo, kada osoba kojoj povjeravaš svoj život u zraku nije samo partner, već netko iz obitelji. Tu nije riječ samo o snazi i tehnici, već o dubokom povjerenju koje se ne može naučiti preko noći. Jedan pogled, pokret, dah, već znamo što onaj drugi misli. Ta sigurnost nam daje slobodu. Kad nastupaš s obitelji, znaš da će te netko uvijek uhvatiti - i to se osjeća u svakoj sekundi točke.''

Duo Turkeev, Supertalent - 15 Foto: Nova TV

Duo Turkeev, Supertalent - 10 Foto: Nova TV

Rizik, kažu nam, uvijek postoji, kao i u svakoj cirkuskoj umjetnosti.

''U ranim godinama bilo je manjih ozljeda i trenutaka straha, ali ti trenuci su nas naučili važnosti sigurnosti i pripreme. Danas radimo maksimalno profesionalno, vježbamo svaki element, nikada ne izlazimo na pozornicu ako nismo 100 % spremni. Strah postoji, ali sada nas čini pažljivijima i usredotočenima.''

Duo Turkeev & Kids - 5 Foto: Privatni album

Ispričali su nam i kako izgleda njihov ''običan dan'' kada nisu na pozornici.

''Iskreno, pojam "običnog dana" za nas je relativan. Kad ne nastupamo, i dalje smo vrlo aktivni. Jutra započinjemo zajedničkim doručkom, a onda dan provodimo u pokretu: odlazak u zoološki, vodeni park, piknik ili jednostavna šetnja. Takvi dani, bez rasporeda i proba, puni su energije i inspiracije - upravo nam oni daju snagu za nove kreativne pothvate.''

Duo Turkeev & Kids - 3 Foto: Privatni album

Tko je najveći perfekcionist u obitelji, a tko sve shvaća opuštenije?

''Najveći perfekcionist bez sumnje je Dmytro - uvijek smišlja nove ideje, pazi na svaki detalj, teži savršenstvu i tehnički i emocionalno. On je motor našeg razvoja. Julia je ta koja stvari shvaća ležernije. Njoj je važno da u svemu ostane prostora za igru i spontanost. Upravo ta ravnoteža između perfekcionizma i uživanja čini nas pravim timom.''

Pogledaji ovo inMagazin Lidija Bačić okrenula novo poglavlje u životu: ''Pa znaš što, čudno je i meni, ali...''

Za kraj su nam otkrili što bi poručili gledateljima koji misle da se obiteljski posao i showbiz ne mogu uspješno spojiti.

''Rekli bismo im da mogu ne samo postojati, već se i savršeno nadopunjavati. Potrebni su strpljenje, poštovanje i slušanje, ali kad postoji ljubav i zajednički san - sve je moguće. Obitelj nam je oslonac i inspiracija. To nas drži prizemljenima u svijetu punom izazova. Zajednička kreativnost nas ne razdvaja, nego povezuje - jer dijelimo ne samo pozornicu, već i san. I to sve čini jednom, jedinstvenom životnom pričom.''

Duo Turkeev & Kids - 11 Foto: Privatni album

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Tko je njemački ljepotan za kojim su žene poludjele zbog uloge u teen seriji?

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Ženi koju su agencije odbijale zbog bizarnog razloga život se okrenuo preko noći

Pogledaji ovo Celebrity Princ Andrew nakon gnusnih skandala ostao bez svih kraljevskih titula!