Koke Igora Jelinovića stižu pred hrvatsku publiku: Film je to temeljen na svačijoj obiteljskoj priči

Nakon svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Igora Jelinovića Koke svoju će hrvatsku premijeru imati 11. lipnja na otvaranju Festivala mediteranskog filma Split u Ljetnom kinu Bačvice.

Za film čija je radnja smještena između Splita i Hvara, upravo je premijera pred domaćom publikom posebno važan trenutak. Nakon Splita, film će biti prikazan na Ponta Lopud filmskom festivalu te na Pulskom filmskom festivalu, a od 23. srpnja kreće u redovnu kinodistribuciju diljem Hrvatske u suradnji s Kino Mediteranom.

U Hrvatskoj, gdje su nasljedstvo, djedovina i obiteljske nekretnine često mnogo više od obične imovine, dovoljan je jedan potpis da godine zajedničkih uspomena ustupe mjesto zamjeranju, predbacivanju i sukobima. Kuće, zemljišta i apartmani odavno više nisu samo mjesta stanovanja ili ljetovanja - postali su simboli pripadanja, identiteta, sigurnosti, statusa i budućnosti. Upravo iz tog svima poznatog mediteranskog iskustva nastaje humorna drama Koke, film koji bi se s razlogom mogao opisati kao priča temeljena na svačijem iskustvu.

U središtu filma nalazi se Tonina, brižna i samouvjerena računovotkinja koja vodi obiteljski posao sa suprugom i kćeri te drži sve konce obiteljskog života u svojim rukama. Uz sve obveze, brine i o dementnoj i nepokretnoj majci. Njezina mlađa sestra Tajana i njezina obitelj imaju mnogo opušteniji i manje ambiciozan pristup životu. Sestre se sukobljavaju kada Tonina potajno otkupi dio njihove obiteljske kuće na otoku od rođakinje, iako su se prethodno dogovorile da će je kupiti zajedno. Godinu dana kasnije, tijekom majčina rođendana, pokušaj pomirenja ponovno otvara stare rane i razotkriva sve ono što je godinama ostalo neizrečeno.

''Borba oko nekretnina i nasljedstva samo je motor koji pokreće radnju filma. Glavna tema je raspad koncepta obitelji uslijed novog društvenog poretka uvjetovanog uplivom turizma kao najunosnije grane hrvatske ekonomije. Film u fokus stavlja dalmatinsku obitelj čiji su glavni akteri odrasli u socijalizmu te su se sa starog sustava morali naučiti adaptirati na tranzicijsku močvaru rane faze kapitalizma'', ističe redatelj.

Nakon premijere u Rotterdamu, Koke je privukao veliku pažnju kritike koja ga opisuje kao jednu od najzanimljivijih domaćih premijera godine, hvaleći njegovu autentičnost, iznimno uvjerljive dijaloge, precizno uhvaćen dalmatinski mentalitet te snažnu i emocionalno kompleksnu studiju karaktera koja nadilazi priču o nasljedstvu i nekretninama.

U glavnim ulogama nastupaju Snježana Sinovčić Šiškov, Aleksandra Janković, Šimun Šitum, Stojan Matavulj, Leon Lučev, Ana Marija Veselčić, Mare Rodin i Dara Vukić, kojoj je uloga u filmu Koke ujedno i posljednja filmska uloga. Legendarna splitska glumica film je snimila u 99. godini života, a preminula je svega nekoliko dana prije njegove svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, ostavivši za sobom dojmljivu i emotivnu završnicu bogate umjetničke karijere.

Uz Igora Jelinovića kao redatelja i scenarista, autorski tim čine direktor fotografije Marko Jerbić, scenografkinja Veronika Radman, kostimografkinja Katarina Bilan, majstorica maske Dušica Vuksanović, montažer slike Tomislav Stojanović te oblikovatelj i montažer zvuka Ivan Zelić. Glazbu potpisuju Miro Manojlović i Ana Kovačić. Producentica filma je Rea Rajčić (Eclectica), a koproducentica Jelena Mitrović (Baš Čelik).

Film je nastao u produkciji Eclectice i koprodukciji srpske produkcijske kuće Baš Čelik, uz potporu Kreativne Europe - Potprogram MEDIA, Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske radiotelevizije, Grada Splita i Filmskog centra Srbije.

Produkcijska kuća Eclectica iz Zagreba posljednjih je godina producirala niz zapaženih domaćih naslova prikazanih na prestižnim međunarodnim festivalima, a sve dosadašnje kino rekorde Eclectica je oborila sa igranim filmom Svadba Igora Šeregija, koju je u samo nekoliko mjeseci pogledalo preko 2,5 milijuna ljudi, čime je film postao najgledaniji film ikad u povijesti hrvatskih kina.

Svaka obitelj s kućom na otoku nesretna je na isti način. Svatko zna barem jednu takvu priču, a mnogi će u Koki prepoznati i svoju - i možda se, baš kao i u Svadbi, uhvatiti kako se smiju stvarima koje su im često i previše poznate.