Zavirite u impresivnu kolekciju antikviteta mladog kolekcionara: Posjeduje kutijicu za čaj iz 19. stoljeća!

Stari predmeti posljednjih su godina ponovno u modi, ali iza mnogih od njih kriju se zanimljivije priče od same vrijednosti. Dok mnogima godinama stoje zaboravljeni na tavanima i u podrumima, mladi kolekcionar Dominik Šoštarić u njima vidi pravo malo blago. Potraga za posebnim primjercima odavno je postala dio njegove svakodnevice, a svoju impresivnu kolekciju i neke od najzanimljivijih ulova pokazao je našem Marku Štefancu.

Za nekoga su stari stolci, satovi ili porculan tek predmeti koji skupljaju prašinu. Za druge su uspomene koje čuvaju obiteljsku priču. A za kolekcionare – pravo malo blago.

Upravo je tako i za mladog kolekcionara Dominika Šoštarića, kojemu je ljubav prema starinama počela još u djetinjstvu. Danas su antikviteti neizostavan dio njegova života, a potraga za novim vrijednim primjercima gotovo svakodnevica.

''Ja vjerujem da je to nastalo u prošlosti, kada smo bili klinci i kad su nas starci vodili na razne izlete u hrvatske dvorce i muzeje. Uvijek sam volio pogledati, osim same radnje u filmovima i serijama, interijere i svakakve zanimljive predmete.''

Koliko se predmeta danas nalazi u njegovoj kolekciji, više ni sam ne zna. Brojiti ih je, priznaje, prestao odavno. A svaki novi ulov ima svoju priču.

Cash or trash - 5 Foto: In Magazin

''Ovo je jedan od zanimljivijih komada koje sam nedavno kupio. Britanska kutijica za čaj napravljena je oko sredine 19. stoljeća. Falile su joj nogice koje smo mi izradili. Malo smo je osvježili voskom. Bilo bi mi se jako teško odvojiti od ovoga i mogu reći da je to jedan od zanimljivijih komada koje sam nedavno nabavio.''

Britanska kutijica za čaj samo je jedan od brojnih antikviteta koji su tijekom godina postali dio njegove kolekcije.

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''Uvijek sam imao neku potrebu za sakupljanjem. Tako da sam u mlađim danima sakupljao ono što mi je bilo dostupno na selu. To su uglavnom bili kolovrati, stare pegle, šivaći strojevi, rifljače i takve stvari.''

Cash or trash - 4 Foto: In Magazin

Ono što ga privlači pri svakoj kupnji nije vrijednost, nego kvaliteta.

''Ako je to namještaj, zanimljivo mi je i bitno da je iz razdoblja koje taj stil predstavlja. Bitno mi je da je kvalitetno napravljen, da ako je furniran, znam kojim je furnirom furniran, ako je intarziran, čime je intarziran i tako dalje.''

Mnogi u podrumima, na tavanima ili u bakinoj kući čuvaju predmete za koje ni sami ne znaju imaju li ikakvu vrijednost. A ono što se nekome čini starim i dotrajalim, uz malo truda može ponovno zablistati.

''Stvarno se nadam da ljudi ne bacaju antikvitete. Danas možete restaurirati predmete iz bilo koje kategorije. Majstora ima, doduše sve manje, ali ih ima. Tako da, kada antikvitet ili bilo koji predmet popravite i restaurirate, dobijete kvalitetu i dugovječnost.''

Cash or trash - 3 Foto: In Magazin

Dominik se od svojih antikviteta teško odvaja. I dok njegova kolekcija iz godine u godinu raste, raste i interes za kolekcionarstvom.

''Mislim da kolekcionarstvo nikad nije prestalo biti popularno i da nikad neće prestati biti popularno. Pogotovo u današnje vrijeme jer su cijene antikviteta dosta niže nego što su bile prije 20 ili 30 godina. Tako da se ljudi samo trebaju odvažiti i početi.''

Svoje znanje i strast prema starinama pokazao je i u prvoj sezoni emisije Cash or Trash.

Cash or trash - 1 Foto: In Magazin

''Jedno jako lijepo iskustvo i svakome bih ga preporučio. Jako mi je drago da postoji takva emisija na našem području. Mislim da bi se trebao prijaviti svatko tko ima neki zanimljiv i rjeđi predmet.''

A ako i vi kod kuće čuvate predmet za koji mislite da krije zanimljivu priču ili vrijednost, možda je sada vrijeme da ga pokažete stručnjacima. Stoga se prijavite u novu sezonu emisije Cash or Trash.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

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