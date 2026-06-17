Dušan Bućan o prvim riječima svoje kćeri: ''Život postane apsolutno podređen toj maloj osobi''

Poznati glumac Dušan Bućan probio je led i sudjelovao na svojoj prvoj utrci u daljinskom jahanju. Kako je izgledao ovaj uzbudljivi sportski izazov i kako su tekle pripreme, pogledajte u prilogu naše Tare Šitum.

Upornost, hrabrost i izdržljivost – tri su karakteristike potrebne za bavljenje daljinskim jahanjem. Sve to u sebi ima glumac Dušan Bućan, koji je odlučio ostvariti svoj dječački san.

''Ja sam to nekako želio odmalena. Volim svijet utrka. Uvijek me to privlačilo – da se osobno natječem protiv nekoga, na biciklu, na konju ili bilo kojem drugom prijevoznom sredstvu. Sada se nekako dogodio trenutak da sam došao u priliku to ostvariti. Rekao sam sam sebi: ''Ajde, vrijeme je da ostvariš svoj dječački san.''

Kao veliki zaljubljenik u konje, na utrku dugu dvadeset kilometara odlučio je povesti svoju omiljenu kobilu Milu. Daljinsko jahanje specifična je disciplina koja zahtijeva posebnu fizičku i psihičku spremnost konja, ali i jahača.

''Budući da sam početnik u svemu tome, jednostavno imam zabranu jahati duže dionice, tako da je ovo i meni i njoj bilo taman. Ima utrka i od 40, 60 pa čak i 100 kilometara, tako da mogućnosti ima napretek.''

Konj nije stroj, već živo biće s vlastitom voljom, a Dušan je u prošlosti nastradao već nekoliko puta.

Dušan Bućan - 3 Foto: In Magazin

''Nije baš bio darežljiv prema meni. Zbacio me i onda me, dok sam bio u zraku, pokušao pogoditi kopitom. Na sreću, stradala je noga, a ne ja. Slomio mi je fibulu, razbio mišić i zaradio sam potres mozga. Bilo je, onako, zanimljivo.''

Napetost prije utrke bila je neopisiva. Prvo slijede sedlanje i priprema konja, a zatim zagrijavanje koje traje nekoliko minuta, sve dok sudac ne odbroji posljednje sekunde.

''Istovremeno je prisutan adrenalin, uzbuđenje, pa i određena doza opasnosti. Ali u isto vrijeme sve je i potpuno opuštajuće. Konj nije stroj, nije alat. Kad ti to živo biće dopusti da ga vodiš i kada uđete u neku zajedničku sinergiju, to je osjećaj koji je jako teško opisati.''

Dušan Bućan - 4 Foto: In Magazin

Utrka se održavala po najvećoj vrućini, oko podneva, kada su jahači već bili na izmaku snaga. Dušana smo čekali na polovici staze, na mjestu gdje se konj morao rashladiti.

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Nakon još deset kilometara stigli su na cilj, gdje su sekunde odlučivale o prvom mjestu. Iako nije pobijedio, za Dušana je ovo tek početak.

''Ima taj trenutak kada si već jako umoran, ali onda se probudi nešto u tebi i kažeš sam sebi: ''Ajmo!'' Uf, to je stvarno dobar osjećaj.''

U svemu što radi najveća su mu potpora supruga Sara i kći Zoa, koja je od prvog dana okružena roditeljskom, ali i životinjskom ljubavlju.

Dušan Bućan - 5 Foto: In Magazin

''Naučila je reći ''neću, neću'' i obožava konje. Jedva čekam da dođe trenutak kada ću je moći pitati: ''A što ti, kćeri moja, želiš?''. Život postane apsolutno podređen toj maloj osobi i ti na to pristaješ. Počneš je doživljavati kao produžetak vlastitog života.''

Osim što je sjajan jahač i glumac, Dušan ima i talent za pjevanje. Uskoro izlazi novi singl njegova benda Svarog.

''Zove se ''Vatra''. Opet je riječ o malo drugačijem zvuku. Kao bend smo od početka rekli da se želimo poigravati različitim stilovima.''

Za Dušana je život igra u kojoj neprestano ima priliku pokazivati svoju svestranost. Sigurni smo da ćemo ga uskoro ponovno vidjeti u sedlu kako juri nekom novom ravnicom.

Dušan Bućan - 6 Foto: In Magazin

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