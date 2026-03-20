Zadarski slavuj ima samo 13 godina, a više od 80 koncerata u zadnjih godinu dana!

Leo Rados ima samo 13 godina, ide u sedmi razred, a već je održao 80-ak koncerata diljem Lijepe naše. Čime je osvojio publiku, ali i poznate Hrvate, te koji mu je najveći san, otkrio je našem Gordanu Vasilju za IN magazin, kojeg je ugostio u svojem domu.

13-godišnji zadarski dječak s gitarom Leo Rados živi svoj glazbeni san. U posljednjih godinu dana nanizao je više od 80 nastupa od Vukovara do Vrgorca, a kruna njegova dosadašnjeg rada je potpisivanje ugovora s diskografskom kućom.

''Odmah sam zamislio tko je sve tamo bio, tko je sve prolazio tim hodnicima, tko je sjedio na tim stolicama na kojima sam ja sjedio, tko je držao kemijsku olovku s kojom sam ja potpisao ugovor i stvarno mogu biti zahvalan dragom Bogu i svima što su me tako lijepo primili.'', govori Leo Rados.

Njegovu ležernost, šarm i prirodni scenski nastup zapazili su i brojni poznati pjevači pa je tako već zapjevao s Mijom Dimšić, Jakovom Jozinovićem i Ićom, a bio je i gost Tonyju Cetinskom na zadarskom Višnjiku.

''Nisam mogao vjerovat, skakao sam od sreće. Došli smo kući i rekao sam tati, on i ja se tako malo znamo šaliti, rekao sam mu 'kad si ti nastupao na Višnjiku s Tonyem Cetinskim?' i onda smo se nasmijali svi zajedno.''

Da je rođen za pozornicu, roditelji su primijetili kad su mu za sedmi rođendan poklonili prvu gitaru.

''Što je značajniji nastup, što je više ljudi, što je pozornica veća, što je publika brojnija, imam osjećaj da je njemu to još jedan dodatan impuls.'', govori tata Ante Rados.

''Zaista je veseo dječak, veseljak, okuplja oko sebe i velike i male i uživa u tome.'', dodala je mama Marina.

A koliko je zaražen glazbom, najbolje govori da i nakon povratka s nastupa svira.

''Npr., otišao bih s akustičnom gitarom na koncert i vratim se doma i odmah upalim električnu i sviram i tako unedogled. Jednom kad je brat spavao doma, a ja sam htio malo vježbat malo gitaru i pojačao sam malo prejako i onda je izišao i počeo skakat po meni kao 'Zašto moraš tako jako, stavi slušalice', ali ima nešto u tome.''

Ovog rođenog showmana, koji će uskoro objaviti plesnu pjesmu ''Kako da vidim nju'', prepoznaju u svim dijelovima Hrvatske.

''Pa stalno, da. Evo, sad sam bio na igralištu s prijateljima, dolazile su stalno neke cure pa su mi prijatelji napravili šalu, poslali sliku mene kako pričam s curama i rekli 'ostavi nama nešto''', govori Leo s osmijehom.

Odličan učenik sedmog razreda, čiji su nastupi idealan most između dječje ozbiljnosti i radosti glazbe, otkrio nam je i svoju najveću želju.

''Pa meni je nekako uvijek san bio napuniti zagrebačku arenu, ali ako Bog da će se to dogoditi, ako ne, Bogu hvala.''

Tek mu je 13, a ako ovako nastavi, zagrebačka Arena će za Lea jednog dana biti prirodan slijed događaja.

