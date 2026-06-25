Upoznajte novog miljenika žena anđeoskog glasa: Uspoređuju ga s Čolom, pjevao je i s Rozgom

Uspoređuju ga s Čolom, žene masovno dijele snimke njegovih nastupa, nedavno je dobio priliku zapjevati s Jelenom Rozgom, a ovih je dana predstavio i svoju prvu pjesmu. Riječ je o mladom mostarskom glazbeniku Josipu Drinovcu, koji je dva ljeta proveo u Zambiji, volontirajući u vrtiću i pomažući djeci u učenju engleskog jezika. Njegovu životnu priču donosi naš Gordan Vasilj.

Mladog Josipa Drinovca javnost je upoznala još kao dječaka u glazbenom showu, a danas, deset godina kasnije, ima svoj prvi singl ''Dva neba''.

I prije nego što je predstavio videospot, dio publike zahvaljujući snimkama s njegovih nastupa na društvenim mrežama pjesmu je već znao napamet.

''Neno Ninčević je baš ubo tu notu gdje me prepoznao, gdje sam zapravo ja mogao svoju unutarnju emociju i cijelu svoju priču prenijeti publici u najboljem svjetlu. Mislim da je to uspjelo jer vidim po reakcijama publike i, dokle god je to tako, nema zime.''

Ovaj 23-godišnji Mostarac, koji svojim anđeoskim glasom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, od malih je nogu znao da želi biti pjevač.

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In Magazin: Josip Drinovac - 6 Foto: In Magazin

Josip Drinovac - 4 Foto: Instagram

''Otac mi je glazbenik, tako da sam naslijedio taj put. Još u vrtiću, kad su tete pitale tko želi biti doktor ili nešto drugo, ja sam uvijek govorio da želim biti pjevač i to je to. Jednostavno, to je u meni urođeno. I prije nego što sam prohodao, krenuo sam svirati bubnjeve po kartonskim kutijama, tako da sam se oduvijek držao gitare i klavira.''

Jedan od trenutaka koji će, kaže, pamtiti cijeli život bio je nedavni zajednički nastup s Jelenom Rozgom u rodnom Mostaru.

''Tek sam toga bio svjestan dan poslije jer, dok smo nastupali, bilo mi je sve tako opušteno, kao da se znamo predugo. A kad sam se sutradan probudio i shvatio da sam pjevao s Jelenom Rozgom, ja kojemu je 23 godine, bio mi je šok. Jelena je presuper, presuper pjeva i kao osoba je baš top, tako da se nadam da ćemo ponovno nešto zapjevati. Ja jedva čekam.''

Josip Drinovac Foto: Screenshot

Josip Drinovac - 3 Foto: Instagram

Osim glazbenog puta, Josipa je obilježilo i vrijedno životno iskustvo. Dva je ljeta proveo u Zambiji, gdje je volontirao u vrtiću i pomagao djeci u učenju engleskog jezika.

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''Cilj mi je bio naučiti ih engleski kroz glazbu jer im je dosta teško savladati engleski jezik na neki drugi način. Shvatio sam da je glazba zapravo ta stvar koja im olakšava da lakše razumiju engleski jezik. To sam uspio i to mi je drago, a ispunilo me, vjerojatno, za vijeke vjekova.''

S obzirom na to da s bubama i paucima nije na „ti”, zanimalo nas je kako je izgledao njegov suživot s njima u Zambiji.

In Magazin: Josip Drinovac - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Josip Drinovac - 5 Foto: In Magazin

''Prije sam se baš bojao tih buba i paukova, ali jednostavno, dolje kad se budiš svako jutro i liježeš s paucima po zidu, oko robe i oko svega, nekako čovjek na to ogugla. Tako da ih sad mogu i hvatati.''

Josip trenutačno završava Glazbenu akademiju u Sarajevu, a iako publiku na njegovim nastupima diljem regije čak 95 posto čine žene, on je, priznaje, još uvijek slobodan.

''Privlače me simpatične cure s lijepim osmijehom i lijepim pogledom, cure koje su snalažljive, duhovite, tako da, eto, tko se pronađe – tu sam.''

Jedno je sigurno – za ovog talentiranog glazbenika još ćete itekako čuti jer ono što mu je nekoć bila dječačka želja danas je postalo stvarnost.

In Magazin: Josip Drinovac - 8 Foto: In Magazin

Josip Drinovac - 1 Foto: Instagram

''Kao dijete cijeli sam život gledao Novu TV i sad je došao taj dan da gostujem ovdje, tako da hvala na pozivu. Uvijek ću se rado odazvati i doći, koja god pjesma bila, ja sam tu. Evo, drago mi je, ne mogu vjerovati da je mikrofon Nove TV ispred mene. Pozdrav svim gledateljima i, naravno, poslušajte pjesmu 'Dva neba', čuvajte se i uživajte.''

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