Spoj nespojivog: Probajte deserte od patlidžana i kruha najbolje mlade hrvatske slastičarke!

Spojiti nespojivo. Životna je filozofija mlade slastičarke iz naše sljedeće priče. Njezini deserti intrigiraju i odraz su svojevrsne hrabrosti u kuhinji. Nika Čavlović nedavno je proglašena najboljom mladom hrvatskom slastičarkom. Priča naše Jelene Prpoš za IN magazin.

Svaka nagrada mnogo joj znači. Tako i ova posljednja. Posebnk jer joj ju je dodijelila struka, njezini slastičarski idoli. No našoj najboljoj slastičarki za 2025. godinu, još više znači sloboda koju uživa u kuhinji. Odriješene ruke da stvara slastice baš onako kako ona želi, a kako bi se rijetko tko usudio.

''Ovo je umak od šljiva i stavili smo unutra začine, koricu limuna... Ako mi padne na pamet napraviti desert sa nekim komadom povrća ili komadom mesa, mogu to napraviti. Onda ide pjena od šećera, čips od krumpira'', govori Nika Čavlović.

Zeleno svjetlo tako je dobila i za svoju najneočekivaniju desertnu kombinaciju dosad.

''Kruh, kuhana , šunka i hren''.

Kako bi uspješno spojila ove i slične namirnice u desert, katkad, potrebni su mjeseci pokušavanja. I dobro zna Nika, nisu njezine gastro bravure za svako nepce.

''Kad sam imala šunku u desertu, desila se situacija gdje je osoba samo odmahnula tanjuri i nije htjela ni probati. To nekad zna pogoditi malo, ali onda dođu ljudi koji kažu da su jeli u nekom dobrom restoranu, ne znam, svjetski poznatom i da im je ovo na toj razini, onda to baš puno znači''.

I ona je stažirala u restoranu s dvije Michelinove zvjezdice. Ondje se, dodatno, naučila disciplini, ali i u sebi probudila kulinarsku znatiželju.

''To je bila ideja da napravimo ice cream sandwich. Gdje je sladoled od patlidžana, zatim imamo džem od patlidžana, nugat od divke ili bijele kave i pekanske orahe. I izvana je još keks od raženog kruha''.

Najveća inspiracija danas joj je upravo kuhinja zagrebačkog restorana u kojem radi. Točnije, chefovi i namirnice koje oni svakodnevno serviraju na tanjure.

"Mogu se igrati sa toplinom, mogu biti stvari vruće, kuhati se, se brinuti da to treba stajati u vitrini i biti cijeli dan u iste temperaturi. Tortelini jedan je s dunjom, drugi sa čičokom. Ja jako volim jesti paštu i to mi je comfort food tako da mislim da je to isto dobra stvar za stavit u desert'', govori Nika.

A prije ovog pomalo, kako kaže, avangardnog slastičarskog stila, na Nikinu meniju bilo je nešto sasvim drugo.

''S deset godina sam malo ozbiljnije krenula radit torte. Na početku su to bile sa fondantom torte, pa onda kalupirane, oni mirror glazovi, onak više klasično francusko slasičarstvo''.

Tek 22 godine stara Nika, kada je prvi put kao gimnazijalka došla u kuhinju restorana, ni slutila nije da će jednom slastičarstvo biti njezin cijeli svijet. A jednom... Ova kreativka možda otvori i malo gastro carstvo u kojem će posluživati isključivo deserte sa svojim prepoznatljivim potpisom.

