Znate li da postoji zdravi gazirani sok? Predstavio ga je Tomislav, a evo o čemu se radi

Putujući svijetom, nailazimo na mjesta, hranu ili pića koja nas inspiriraju. Katkad je to početak dobre poslovne ideje – one koja može rezultirati izvrsnim proizvodom. Tako je započela i poduzetnička priča koju donosimo u idućim minutama. Riječ je o niskokaloričnim sodama od voćnog pirea.
Ono čemu je Tomislav iz Rijeke, sa svojim poslovnim partnerom, težio bilo je napraviti piće koje će biti osvježavajuće, gazirano i s malo kalorija.
''Ideja je bila da mi, kao ljubitelji gaziranih sokova, pokušamo kreirati nešto što je danas prihvatljivije za konzumaciju – da ima manje šećera, manje umjetnih aroma, da se lakše pije. Tu smo krenuli s razvojem okusa koji će biti pitki, ukusni, pomalo egzotični, zanimljivi i privlačni ljudima'', govori Tomislav Juretić, kandidat 6. sezone projekta ''Startaj Hrvatska''.
A ova se ideja počela kuhati nakon što je njegov poslovni partner Igor boravio u Americi, gdje su gazirani sokovi iznimno popularni.
''Kaže on: ''Svi piju sodu, svi piju sodu – to je nešto što ima smisla, nešto dobro za nas.'' Donio je nekoliko uzoraka kad se vratio i degustirali smo ih neko vrijeme. Bilo je tu svakakvih proizvoda, ali nama je baš sjela jedna – ona koja je bila napravljena od voćnih pirea.
Tomislav i Igor htjeli su da se njihove niskokalorične sode od voćnih pirea mogu popiti i ''na eks''. Zato su eksperimentirali, a glavne su uloge imali njihova djeca – kao kritičari i degustatori.
''To su bile noći u kojima smo priručnim aparatima za gaziranje gazirali piree, miješali ih u bočicama – pa što se nama svidjelo, a što nije. Čekali smo palac gore od njih, s obzirom na to da je bilo i dosta palaca dolje. Na kraju smo se složili koje su kombinacije najbolje i s njima nastavili dalje.''
Sada četiri dobitna okusa niskokaloričnih soda pod nazivom Mist Tomislav predstavlja u projektu Startaj Hrvatska. Okusi su spoj egzotike i onoga što je karakteristično za naše podneblje.
''Tako su nastali okusi jagoda-limeta, mandarina-marakuja, malina-juzu i četvrti – onaj koji je tipično naš: bazga-limun, karakterističan za naše krajeve i zanimljiv široj populaciji.''
Ove sode su veganske, bez dodanih šećera, a najvažnije im je bilo postići gaziranost koja se razlikuje od one na tržištu – u čemu, smatraju, leži njihova posebnost.
''Išli smo na mjehuriće koji su manji i gušći, pa se piće lakše pije.
Cilj nam je bio da, kad je čovjek žedan, može popiti sodu ''na eks'', bez onih prekida koje obično izaziva konzumacija gaziranih sokova – i da nakon toga ne ostane žedan.''
Cijelu poduzetničku priču i put koji stoji iza ovih soda od voćnih pirea pratite u nedjelju u emisiji Startaj Hrvatska.
