Tko je bio najveći štreber, a tko je sjedio u magarećoj klupi? Poznati Hrvati otkrivaju kakvi su bili u školi!

Danas je počela nova školska godina za više od 400 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola. Đačkog doba rado se prisjećaju i naše zvijezde. Indira Levak, Katarina Baban, Momčilo Otašević i Lena Medar otkrili su nam tko je bio borac za pravdu, tko najveći štreber, a tko najglasniji u razredu.

Školske klupe katkad iznjedre prave male revolucionare. Indira je u školi bila prva linija obrane protiv nepravde, opremljena riječima, empatijom i jednim odlučnim ćevapčić-prstom!



''Borac za pravdu! Borac za pravdu sam bila uvijek! I dan danas je ostalo to da sam empatična, da se borim čak i za one koji su bili slabijeg materijalnog stanja doma, koji su imali neriješene neke stvari, otac alkoholičar, ovo, ono... Netko je kod nas u školi imao one ''cvičke'' i kute koje su bile pomalo istrošene onda su ih zadirkivali i govorili im da su manje vrijedni, međutim, tu sam onda ja uskakala. Nije bilo fizičkih obračuna nego sam bila jaka na riječima i prst! Ovaj prst kad se pokaže, ovaj mali ćevapčić, onda su svi prestali biti zločesti!'', prisjetila se Indira.

Od štrebera s 5.0 do onih koji su školu zavoljeli tek kad su shvatili da tamo ima i društva i smijeha. Svi su na kraju pronašli svoj ritam.''Bila sam jako velika štreberica. Cijelu osnovnu i pola srednje sam s 5.0 prolazila, u srednjoj sam se malo kasnije opustila i rekla ''Pa dobro, može 4.8 ili 4.9!'' hahaha... Kao, ajde, jedan predmet može biti četiri'', otkrila nam je Katarina B aban.''Kako kad, to se mijenjalo iz godine u godinu. Odličan, vrlo dobar, onda nekad u srednjoj i dobar, pa opet vrlo dobar, ali kraj osnovne i srednju sam već volio da idem u školu'', prisjetio se Momčilo Otašević.

''Ja sam bila neka zlatna sredina. Daleko od najgore, ali nisam bila ni odlikašica. Bila sam, onako četvorka, fino, pristojno, sve se odradi, malo se negdje provučem, nešto znam i uvijek sam onako.. dobra sam, pristojna!'', priča Lena Medar.



''Isprava je to sve bilo lijepo slatko, ali onda sam shvatio da je to svaki dan, da tu ima da se uči, da se tu radi... Onda je nisam volio, a onda opet provolio ali zbog ekipe'', dodao je Momčilo.



Naše se slavne dame mogu pohvaliti peticama, no nisu baš bile anđeli bez pogreške.

''Bila sam jako velika štreberica i škola mi nije predstavljala nikakav problem, nisam bila baš neka luda pri markiranju i tim stvarima... Vidjela bih da mi se ne da pa bih malo odglumila da sam bolesna... to sam znala odradit redovito'', dodala je Katarina Baban.



''Kad bih vam rekla koliko sam sati učila, svi bi rekli da sam luda, ali učila sam po 5 sati na dan. Moji roditelji nisu imali potrebe ići na roditeljske sastanke jer su znali što mogu očekivati, dakle jednu uzornu dobru školarku i odličnu učenicu'', priča Indira Levak.

''Bila sam dosta dobro organizirana, sve sam na vrijeme radila, to su neke kvalitete koje sam si usadila kao mala, to je nekako i ostalo. Štreberski sam i dalje nastrojena, volim stvari na vrijeme odraditi, ako ih ne odradim vise mi nad glavom i poludim od toga'', priča Katarina Baban.

A gdje je sjedio, mnogo je govorilo o učeniku! Sredina za neutralce, prva klupa za najuzornije, a zadnja za buntovnike.



''A misliš ona magareća klupa? Hahaha... Nisam bila u magarećoj klupi iako je tamo bilo najzanimljivije, vjeruj mi. Bila sam tamo nekakva sredina, ali najgore je bilo sjediti u prvoj klupi, tu je morala biti maksimalna koncentracija. Tako sam sam birala zlatnu sredinu, sredina je definitivno bila moja'', priča Indira.



''Kasnije u srednjoj sam postala malo glasnija. Znam da sam s nekim profesorima imala problema jer nisam prestajala pričat. To je znao bit problem. Bilo je vikanja: ''Baban!'', bilo je seljakanja u prvu klupu, Ali bilo je zanimljivo jer je bio isključivo ženski razred, bilo je 24 cure i tri dečka, bio je jedan glasni razred, ženski!'', prisjetila se Baban.



Neki su u školi otkrili Pitagorin poučak, fotosintezu i Glembajeve, a neki svoj životni poziv.

''Pamtim srednju školu po svojoj dramskoj. To je nešto što ju je obilježilo jer sam imala genijalnog profesora koji je vodio dramsku u prvoj gimnaziji u koju sam išla Ivana Janjića, i tu cijelu ekipu. Išla sam četiri godine na tu dramsku i to je baš nešto što me je obilježilo jer je to zapravo bio početak mog puta u glumačke vode. Jako lijepe uspomene'', priča Lena Medar.



Pamti Indira i nemile dane. Kad kažeš učiteljici "pravda prije prepisivanja", znaš da si ozbiljan karakter pa makar bio izbačen iz učionice.



''Nikad neću zaboraviti jednu situaciju kad je jedna učenica kojoj je mama bila na visokoj poziciji u školi za vrijeme povijesti, sad mi to pada na pamet, otvorila je knjigu i bilježnicu i prepisivala je, odnosno odgovarala je gledajući u tu knjigu, i ja sam digla, zatvorila bilježnicu i knjigu i rekla ''Ako sam ja mogla učiti, mogla si i ti!'' Ali nije dobro završilo jer me učiteljica isključila s razredne nastave međutim ja sam je napustila s osmijehom na licu, tako da pravda, samo pravda. Bilo kakav ishod, nema veze, ali pravda je jako bitna'', ispričala nam je Indira.

Moda u školi danas zna biti vrelo problema. Školarci se često međusobno vrednuju po tome tko ima najnoviji model tenisica, a tko ne.



''Kad kažem ''cvičke'' i kute, onda ovi mlađi sigurno nemaju pojma o čemu ja pričam, ali moja generacija zna o čemu pričam, i bilo bi fantastično da se u škole vrate nekakve uniforme da budemo apsolutno svi jednaki. Budite dobri jedni prema drugima, vi školarci, OK?!'', poručila je Indira.

