Do suza ganuta udovica Vinka Coce: ''Tlak je skočio od svih emocija...''

Vikend za nama bio je u znaku festivala Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku, čije je 28. izdanje otvorio revijalni koncert u čast Vinku Coci. Iza kulisa večeri prepune emocijama, vodi vas naš Gordan Vasilj, koji je razgovarao s pjevačevom udovicom Janjom i Cocinim kolegama. Ispričali su mu brojne anegdote iz života trogirskog slavuja.

Čarobna glazbena večer s posvetom legendarnom Vinku Coci pjesmom je povezala Trogir i Šibenik. Prepunim Trgom Republike Hrvatske odjekivali su Cocini bezvremenski hitovi, koji su do suza ganuli pjevačevu udovicu Janju.

''Srce samo što mi ne izleti, glava boli, tlak je skočio od svih ovih emocija. Evo, 12 godina da Vinko više nije na ovim daskama, ali i ova večer je dokaz da on i dalje živi. Živi kroz njegove pjesme.'', govori udovica Janja.

Kaže se da vrijeme liječi rane, ali kod Janje nije tako. Utjehu pronalazi u nećacima, a najteže joj je, priznaje, kad vozi i čuje neku Vinkovu pjesmu na radiju.

''Nekad moram stat, suza suzu goni i da ne ugrozim sebe i druge u prometu, više puta moram stati.''

Janja je svojem Coci ostala vjerna i nakon smrti. Živi skromno s majkom, a u njezinu životu, kaže, nema mjesta za novu ljubav.

Janja Coce i Vinko Coce Foto: In Magazin

''Može biti prijatelja, može biti kandidata, ali jedan je bio Vinko i nikad se ne bih odlučila živit s nekim drugim do kraja mog života.''

Za nezaboravnu šibensku večer u čast Coci zaslužna je Tommi Mischell, koja je s Vinkom davne 1991. godine otpjevala kultni duet "Da je meni s tobom kroz Pasike".

''Čovjek iz naroda, znači uvijek se obraćao običnom čovjeku i kroz pjesme i na način na koji je živio. Mislim da je to bila jedna njegova posebnost i mislim da ga je zbog toga publika obožavala.'', govori Tommi Mischell.

Janja Coce - 3 Foto: In Magazin

''Vinko je živio svoj život onako punim plućima, nije se štedio niti jednog trenutka ni kad smo ga dobronamjerno savjetovali mi sa strane 'pa ajde, ajde.' Pa kad je varao na tečaju odvikavanja u Sloveniji koji su mu platili prijatelji. Naravno, u gepeku je imao robe koju nije smio imati. Oni su ga vagali svaki dan i svaki dan je dobijao po nešto kilograma pa su ga snimali što radi i skužili da dolazi u gepek svaku večer po pršut.'', prisjetio se Đani Stipaničev.

Neprežaljeni Coce nam je u nasljeđe ostavio neke od najljepših dalmatinskih pjesama.

''Dragi naš Vinko, u srcima si nam svima. On je imao pravu dušu dječačića, a bio je komad čovika.'', govori Đani Maršan.

''Da je Vinko Coce išao učiti pjevanje, ne'š ti Pavarottija, ali on je bio vezan za svoj Trogir, za svoju klapu, za svoje misto i svoju Dalmaciju.'', dodao je Ibrica Jusićč

''Coce je naš dalmatinski dragulj, slavuj i ne smije nikad biti zaboravljen.'', zaključila je Zorica Andrijašević Donna.

Vinko Coce Foto: In Magazin

A osim vrhunskog glasa, trogirskog tenora krasio je i dobar smisao za humor pa anegdota s njim nikad nije nedostajalo.

''Kako su imali puno koncerata, ali su na različitim mjestima mijenjali repertoar i onda je on pitao Žaru Tičinovića 'koja je iduća?', a govori Žare 'Sićaš li se di je lungo Mare'. Govori njemu Coce 'da se sićam oli bi te pita koja je iduća''', prisjetio se Marko Pecotić Peco.

''Zečić vozi i idu prema jednoj janjičarskoj zadruzi na Klisu, već su prije toga bili negdje i sad je na suvozačevom mjestu Vinko. Govori on Zeki: 'Zeko, siči okuke, cikat ćeš mi vino.'', prisjetio se anegdote Đani Stipaničev.

''Mogli bi napraviti film o njemu, rekli bi u Dalmaciji piš od čovika.'', zaključio je Mate Grgat.

Hvala mu za sve pjesme kojima ni vrijeme ništa ne može, dapače, s vremenom postaju sve veće.

