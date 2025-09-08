Rekordi od kojih boli glava: Guinnessova knjiga slavi 70 godina postojanja!

Osim najduže štrudle, Guinnessova knjiga rekorda već 70 godina bilježi sve "naj": najbrže, najviše, najjače. Neke od zanimljivijih izdvojili smo u idućim minutama. Što kažu oni koji su ih osvojili, otkriva priča Julije Bačić Barać za IN magazin.

Tko je najviši, a tko najniži čovjek na svijetu, tko najbrže sjecka češnjak, a tko ima najduži nos na planetu? Odgovore na ova pitanja ima Guinnessova knjiga rekorda. Naj, naj u bilo kojoj disciplini prikuplja već desetljećima, a ove godine slavi 70 godina postojanja.

Od 1955. u Guinnessovoj knjizi bilježe se svakakvi rekordi. Od toga koliki je najduži ljudski tunel kroz koji je prošao pas na skateboardu do toga koliko su brza najbrža kolica na svijetu.

''Titula Guinnessovog svjetskog rekorda bila je fantastična. Jedna od stvari za koju uvijek mislim je da čini projekt, bez obzira koliko lud ili čudan, na neki način mu daje društvenu važnost. Kao što svi vole svjetske rekorde, a ako radite nešto za svjetski rekord, čini se da oni samo staju iza vas i žele da to učinite'', govori Colin Furze.

A ako ste se pitali tko je napravio najveću kuću od karata svih vremena, i na to Guinness ima odgovor.

''1992. godine, kada sam prvi put napravio najvišu kuću samostojećih igraćih karata na svijetu, nisam zapravo shvaćao da će to izbaciti iz kolosijeka moj, znate, normalniji život. Ali to mi je doista na neki način utrlo put da mogu provesti život radeći ono što volim.", govori Bryan Berg.

Ima i onih koji su svoje mjesto u knjizi rekorda zaslužili u više disciplina poput ove Afroamerikanke, koja ih ima nekoliko i u slovkanju i u driblanju.

''Ti su Guinnessovi svjetski rekordi imali veliki utjecaj na moj život jer sam 2021. osvojio Scripps National Spelling Bee postavši prvi Afroamerikanac koji je pobijedio, a Guinnessovi svjetski rekordi dodali su određenu razinu ozloglašenosti tome tko sam'', ispričao je Zaila Avant-Garde'' te dodao.

Osvojila je Scripps National Spelling Be'. A onda su presjekli video kako driblam šest košarkaških lopti. Kažu: ''O, moj Bože, i ona ima Guinnessovu knjigu rekorda?'' Kao, ljudi su doslovno objavljivali postove poput 'Je li ona izvanzemaljac? Ovo nije stvarna osoba. Sve je to prijevara."

Je li stvarna osoba, mnogi se pitaju i kad vide što sve sa šipkama radi ovaj Amerikanac.

''Postoji toliko različitih rekorda i toliko različitih područjai Ginisove knjige rekorda u kojima čovek može se ostvariti. I mislim da je stvarno sjajno postaviti sebi cilj – jedan kul, naizgled nemoguć cilj – koji možeš da pokušati ostvariti koji te gura preko tvojih granica i omogućava ti da postaneš najbolja verzija sebe, bez obzira na to čime se baviš. Mislim da je sjajno imati Ginisove rekorde kao motivaciju, jer radiš nešto što nitko drugi nikada prije nije učinio. Koliko ljudi to može reći?'', govori Najee Richardson, atletičar.

Guinnessova knjiga nastala je upravo iz razloga kako se ne bi morali prepirati i nagađati tko je u nekoj kategoriji rekorder. I već sedam desetljeća bilježi sve ono što pomiče granice iz nemogućeg u moguće.

