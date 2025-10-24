''Niste sami u spomen mami'': Projekt posvećen isključivo djeci koja su ostala bez majke

Za gubitak majke ne postoji utjeha. U takvim trenucima svaka potpora mnogo znači. Dobri ljudi iz Udruge Nismo same, njezina projekta Nismo sami - u spomen mami, i portala Zadovoljna.hr, odlučili su biti ta potpora, pokušavajući olakšati najteže trenutke djeci koja su izgubila majke zbog karcinoma.

''Ovaj projekt ''Niste sami u spomen mami'' pokrenut je isključivo za djecu koja su ostala bez majke, koje su nažalost preminule od neke vrste raka'', objasnila je Mary Novosel, voditeljica projekta ''Niste sami u spomen mami''.

''Mislim da nije u redu da zbog takve situacije djeca nemaju odskočnu dasku'', dodala je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same.

''Kada se izgubi jedan član obitelji, naravno, što si izgubio najvažniju figuru u životu, ali si izgubio i jednu financijsku stabilnost, potporu. Time si izgubio i mogućnost za ostvarenje mnogih stvari'', kaže Daria Lorenzi Flatz, glumica i ambasadorica projekta.



''I što je prvo na udaru kada se mora restrukturirati kućni budžet- prvo što se briše su izvanškolske aktivnosti, oni trenuci djeteta kad nisu u školi ili u obitelji, ali čine osnovu njegova života, gdje se ono druži, raste, razvija svoje talente'', dodala je Tihana Korać, glavna urednica portala Zadovoljna.hr.



''Kroz ovaj projekt je ideja da svakome tko se javi, ovisno o našim financijskim mogućnostima, osiguramo nešto što dijete želi – škola stranih jezika, neki sportski klub, instrukcije, ako su nekome potrebne, autoškola, odlazak na izlet, maturalno putovanje'', govori Ivana Kalogjera.

''Uvijek ćemo vam pomoći ne samo ispuniti neku želju, nego i dati podršku u najtežim trenucima njihovih života. Da znaju i oni da nisu sami, da postoje neke osobe koje misle na njih, koje djeluju da se ostvare njihove želje na način kao da neka zvijezda svijetli za njih'', poručila je Mary Novosel.

Za svakog od nas svijetli ta jedna zvijezda – tiha, postojana, katkad nam možda neprimjetna, ali ona je, bez obzira na sve, zauvijek tu.

''Inače moja dubinska veza s mojom majkom je velika. Tata je tata i tata je uvijek tu i tata je najveći borac i tata je stup, ali mama je mama'', govori Sandra Elkasević, atletičarka i ambasadorica projekta.

''Otkad sam rodila, puno više i jače osjećam sve što se dešava oko mama, tako da ako ikako mogu pomoći na bilo koji način, uvijek ću biti tu'', izjavila je Paula Tonković, plesna trenerica i ambasadorica projekta.

''Uistinu vjerujem da će ova plemenita, vrijedna i uistinu iznimna akcija i u budućnosti donijeti sreću mnogim mladim osobama u njihovim životima'', zaključila je Marija Miholjek, televizijska voditeljica i ambasadorica projekta.

''Htjela bih da svima pružimo jednaku priliku da se ostvare u svojoj budućnosti, da vide da njihova mama gleda negdje s neba i da je tu kroz nas, ljude koji ćemo i poduprijeti i napraviti nešto dobro za njih'', poručila je Ivana Kalogjera.

