Glumica Arijana Čulina samo za IN magazin iskreno o dugoj karijeri i najtežoj godini života

Arijana Čulina, glumica, pjevačica, spisateljica i slikarica, publiku već desetljećima osvaja iskrenošću i šarmom. Povodom 60. rođendana, ugostila je našeg Hrvoja Krolu u svojem, kako kaže, drugom dnevnom boravku. Otkriva zašto joj je protekla godina bila jedna od najtežih te ima li koga posebnoga u ljubavnom životu.

Arijana Čulina u kazalištu je gotovo cijeli život. U Hrvatsko narodno kazalište u Splitu prvi put je kročila još kao djevojčica, a danas kaže, ovo je njezin drugi dnevni boravak.

''Ovdje sam 45 godina, pa i više... prije Akademije bila sam u glumačkom studiju, pa dalje Akademija, pa posao i tako. Evo, ovo je, mogu reći, nekako moja kuća.''

U kazalištu je ostavila neizbrisiv trag - od komedije do teških drama, njezin raspon publika već godinama nagrađuje pljeskom, a struka pečatima.

''U početku je bilo ono, a ona je Goge Bjondina... pa Ne gledaj mi pijat, Zlatna arena, Šovagović, Marul, Hrvatsko glumište, ovdje nagrada takozvano životno djelo, nagrada Zlatko Vitez za promicanje kabareta. Rekla sam nemojte vi meni davat za životno djelo ili ovako razbolit ću se sigurno.''

Arijana ne čeka inspiraciju, ona je hvata, riječju, notom ili kistom. Iz te potrebe da stvara, rodile su se knjige i uloge koje nose komadić njezina života.

''Počela sam kao pjevačica, u školi Josip Hatze na operi, pa sam upisala Akademiju, nakon Akademije vidjela sam da u Splitu mi glumci ne odlučujemo što ćemo igrati nego redatelj i onda sam rekla pa zašto ja ne bih odlučila što ću igrati. Radim to iz svog zadovoljstva, ali hvala Bogu, iz toga ispadne i nešto što mogu igrati predstave.''

Uz smijeh koji nosi predstave, bilo je i tišine. Prošla je izazovno razdoblje, ali rad i publika ostali su njezin oslonac.

''Prošla sam zadnjih godinu, godinu ipo dana kroz tešku fazu, nije smrtonosna, hvala Bogu, ali ne znam šta bi vam rekla i ne bi sad o tome, još se nekako borim.''

I kad govori o najtežim temama, to čini s lakoćom i humorom koji su joj zaštitni znak. Nasmijano govori o životu, karijeri i ljubavi, koja joj je, priznaje, uvijek bila izazov.

''O velikoj sam ljubavi maštala, a jednoj po jednoj budali praštala, takav mi je privatni život. Ljubav je nešto što se treba dogodit, a najljepše ljubavi u ovim godinama su one stare ljubavi, ljubavi s kojima si odrastao.''

Iako ljubav ne traži, i dalje vjeruje u nju, ali sada s više mudrosti.

''Ima žena malo vrckavih one bi ove mlađe, to ja ne bih... nisam taj tip, al’ poštujem. To se mora dogoditi, nekom se dogodi, nekom ne.''

20. listopada slavi 60. rođendan, ali priznaje, ne voli velika slavlja. Važniji su joj zdravlje, mir i blizina kćeri Karle, na koju je neizmjerno ponosna.

''Ona radi nešto dijametralno suprotno nego ja, interventna policija, jedan težak posao. Ja sam je sama odgojila, skupa smo od njenog rođenja i srasle jedno s drugom. Nikada ne slavim rođendane, nekako opterećuje me to.''

U svakom razgovoru s Arijanom osjećaju se humor, mudrost i golema životna energija. Priznaje, promijenila bi mnogo toga, ali ne i svoj osmijeh.

''Što bi rekla Edith Piaf (govori na francuski) ne žalim ni za čim. Šta je najgore ako ne bi 70 posto svega toga mijenjala. Bilo je lijepih trenutaka ali i ružnih trenutaka, ne mogu reći da sam imala sjajan život, ne mogu reći da su mi zvijezde bile naklonjene ali hvala Bogu na obitelji.''

Više od četiri desetljeća kazališta, brojni likovi i nagrade, ali njezin najveći uspjeh je taj što i danas publiku osvaja iskrenošću. Arijana Čulina, glumica koja pokazuje da se umjetnost i život najbolje nose s osmijehom.

