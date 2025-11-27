Ivan Rakitić u jednom potpuno drugačijem izdanju iz srca Splita: ''Nismo svjesni što stvarno imamo''

Jedan od ključnih ljudi najuspješnije generacije Vatrenih, nogometna legenda svjetskog ugleda, danas svoju najveću ulogu živi izvan terena. Ivan Rakitić u razgovoru s našim Hrvojem Krolom otkriva kako izgleda njegov obiteljski život u Splitu, kako odgaja kćeri sa suprugom Raquel te koje vrijednosti želi prenijeti.

Teško je nabrojiti sve uspjehe, osobne, klupske i reprezentativne, koje je postigao Ivan Rakitić u karijeri.

Bivši hrvatski reprezentativac igrao je u najvećim europskim klubovima i osvajao Ligu prvaka. Ali danas, život Ivana Rakitića nema samo ritam stadiona, nego i ritam obitelji koji stvara sa suprugom Raquel, a njihova ljubav traje više od 14 godina.

''Bitno je da idemo zajedničkim putem, ja i moja žena se slažemo. Imao sam tu sreću da ju poznam odmah prvi dan kad sam stigao u Sevillu, ona je za mene najveće bogatstvo u životu, zajedno se vrlo jednostavno dogovorimo šta treba, šta ne treba''.

Najvažnija uloga postala mu je uloga oca. Uz prekrasnu suprugu kaže, život je jednostavniji.

''To je najbitnije da širimo ljubav i to moja djeca razumiju. Imam jednu fantastičnu ženu koja je to od početka prenijela našim kćerkama tako da u nas doma bez pjesme i plesa, osmijeha, ne prođe ni sat vremena a kamoli dan''.

In Magazin: Ivan Rakitić - 2 Foto: In Magazin

Njihova obitelj spoj je dviju kultura, a Ivan kaže, da upravo iz tog spoja proizlazi sve ono najbolje što žele prenijeti svojoj djeci.

''Mi smo jedna miješana obitelj, hrvatsko-španjolska obitelj tako da znaju šta ima kod tate, da znaju šta ima kod mame. Mi imamo lijep mix tako rečeno. Ali prije svega da su dragi ljudi, da se vole družiti, da su otvorenog srca''.

U kući Rakitićevih posebnu čar imaju blagdani. To su dani kada se sve usporava, a obitelj postaje apsolutni centar zbivanja.

''U nas je doma dosta jednostavno, volimo bit s kćerkama, probamo okitit ne samo bor nego gotovo cijelu kuću, malo se zabavimo tako da je uvijek dosta veselo, pjevamo igramo se i zabavimo. Jako je interesantno''.

In Magazin: Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 5 Foto: In Magazin

Blagdani kod njih nisu ni isključivo hrvatski, ni isključivo španjolski. Oni su, kaže, njihovi. Spoj tradicije, prijateljstva i ljudi koje vole.

''Volimo isto tako da izmiješamo naše društvo, budu ljudi ovdje iz Splita i Dalmacije, dođu prijatelji iz Španjolske. Sve lijepo izmiješamo da imamo to srčano druženje uz puno osmijeha, plesa i pjesme''.

U toj novoj životnoj fazi Ivan se posvetio i jednom obiteljskom projektu, izvan nogometa. To je za njega samo još jedan način zajedništva i stvaranja novih uspomena uz vlastita crna vina.

In Magazin: Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 2 Foto: In Magazin

''Prije svega jer volimo kući popiti dobro crno vino. Dobili smo tu mogućnost, probali smo upoznali današnje partnere koji su postali prijatelji. Volimo se družiti i biti s dragim ljudima i nema ništa ljepše nego uživati u pravoj boci crnog vina''.

Iako je život proveo po Europi, dom je pronašao u Splitu. U dalmatinskoj otvorenosti koju, kaže, često ne znamo dovoljno cijeniti.

''Ljudi možda koji su navikli biti u Hrvatskoj posebno u Dalmaciji, Splitu nekad nismo svjesni šta stvarno imamo. Možda ne samo najbolju državu nego i najljepši grad, atmosferu, otvorenu dušu i da smo se mi od prvog dana snašli. Mi smo na kraju krajeva našli svoj dom ovdje naravno da sam tu iz ljubavi prema Hajduku, ali i Splitu i Hrvatskoj''.

Nogomet i Hajduk oduvijek su dio njega.

In Magazin: Ivan Rakitić - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 3 Foto: In Magazin

Ali danas, ta se ljubav preselila i na njegove cure.

''Imaju možda čak i više od tate, mada je teško, ja sam rekao od prvog dana prihvatio taj virus Hajduka. Kćerke i žena sve to prate, uz mene su, uz Hajduka su'', kaže.

Ivan Rakitić i dalje živi nogomet, samo u drugačijoj ulozi. Ali izvan terena, najvažniji su mu obitelj, mir i svakodnevica u Splitu. One pobjede koje se ne mjere tablicama, nego osmijesima.

