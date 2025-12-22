Hajduk je pokrenuo humanitarnu akciju u koju se mogu uključiti svi hrvatski osnovci!

Vidjeti da vaše dijete doživljava fizičku ili emotivnu bol zbog vršnjačkog zlostavljanja ili online zlostavljanja teško je za svakog roditelja. Hajduk je pokrenuo kampanju Budi čovik USmjerenu na promicanje empatije i međusobnog poštovanja među djecom. Akciju su podržali i nogometaši Filip Krovinović i Šimun Hrgović koji imaju poruku za djecu.

Prgava familija ima novi soundtrack, pjesmu čije stihove dijelom potpisuje i sam klub, a pjeva je Hajdukovac ''od kolina''.

''Od kad sam se rodio, mene je djed učlanio u Hajduka i od tak navijam za Hajduka'', govori nam Marino Vrgoč, predstavnik Hrvatske na Dječjem Eurosongu.

Na Eurosongu mu je, kaže, bilo lijepo, ali pjevati hajdučku pjesmu je ipak vrhunac.

Je li rekao prijateljima da će biti u spotu za Hajduka, što kažu na to?

''Zasad im nisam još ništa otkrio, ali kad dođem u školu, odmah ću im reć da sam napravio pismu za Hajduk. Jako sam ponosan'', govori Marino.

Kuriozitet da društveno-odgovornu kampanju pokreće nogometni klub ne bi trebao začuditi nikoga tko je barem jednom bio na Poljudu.

''Hajduk nije samo nogometni klub, Hajduk je institucija. Hajduk je odgovoran prema svojoj zajednici koja ga jako prati, sluša šta govori i kad je pozitivno i kad je negativno i onda imamo veliku odgovornost'', govori Marinka Akrap, članica uprave Hajduka.

Akciju su podržali i igrači koji će biti njezini službeni promotori.

''Bitno je da, ako dijete to doživi, da kaže svojim roditeljima, može to bit i psihologinja, profesorica, profesor… Mislim da će im tako bit lakše to prebroditi, najbitnije je da su ti ljudi uz njih'', kaže Filip Krovinović, igrač Hajduka.

Da roditeljima treba pomoć u borbi protiv nasilja, pokazuju gotovo sva istraživanja, posebno u vremenu društvenih mreža.

''Danas se zna često i preko poruka dogodit nekakvo nasilje, što je nešto, ajmo reć novije, i čini mi se da je toga sve više danas, tako da mi se ova akcija jako sviđa i jednostavno: Budi čovik!'', poručuje Šimun Hrgović, igrač Hajduka.

''A šta to znači? Ne da budu savršeni, nego da prepoznaju svoje emocije, da prepoznaju svoje jake i slabe strane, da prepoznaju da su potrebni društvu, da smo potrebni jedni drugima'', priča Vesna Tudor Pavličić, psihologinja.

Natječaj na temu Budi čovik poziva učenike da naprave svoj video o ovoj aktualnoj temi, a zanimljivo je kako je pjesma kampanje inicijalno imala drugačiju namjenu.

''Zapravo smo pisali pjesmu s intencijom da je izvede Marino i onda je to bilo prezentirano u Hajduku već u petom mjesecu i onda smo skupa s Marinkom ''pohajdučili'' originalne stihove pjesme'', kaže Domagoj Šiljeg, koautor teksta.

''Ne radi se sad samo o djeci žrtvama nasilja već želimo i onima koji misle, kad su nasilni, da je to nešto dobro i fora da im pokažemo da to nije tako i da je baš dobro bit dobar'', kaže Akrap.

''Poruka za djecu, nemojte se ničega sramit, sve je to život, sve je to normalno. Ako trebate ikakvu pomoć, javite se roditeljima, svojima i pomoć će vam sigurno'', poručio je Krovinović.

A zašto je nasilje loše, najbolje je objasnila nova zvijezda estradnog neba.

''To ne valja zato što kada se tučemo i to, onda se pravi zlo i onda bude zlo u svijetu'', zaključio je neodoljivi Marino Vrgoč.

Isto vrijedi i kada činimo dobro pa je zato važno, jednostavno, biti čovik.

