U ringu je neumoljiva, izvan njega zaljubljena i nasmijana: Tko je osvojio srce svjetske prvakinje u tajlandskom boksu?

Svjetska i europska prvakinja Helena Jurišić u ringu ruši protivnice, a izvan njega predrasude. Našem Hrvoju Kroli za IN magazin ekskluzivno je otkrila čime ju je osvojio njezin dečko, kako spaja snagu i ženstvenost te zašto vjeruje da se najvažnije borbe u životu vode - srcem.

Dan joj počinje laganom šetnjom uz more i osmijehom, a završava u dvorani s pogledom koji ne poznaje strah. Helena Jurišić postala je sinonim za upornost i vjeru u sebe. Nabrojiti sve njezine medalje gotovo je nemoguće, ali ona voli istaknuti one njoj najdraže.



''Najvažnije su u tajlandskom boksu, to su 4 seniorska zlata isto tako i europske titule i tri svjetske titule u kickboksingu. Sad sam se malo više opredijelila na tajlandski boks i zadnjih par godina to malo više radim''.

Iza 25 godina karijere krije se tisuće treninga, rana i pobjeda. A dok se drugi dive njezinoj snazi, Helena priznaje, i srce joj je napokon osvojeno. Ekskluzivno za IN Magazin, otkrila nam je tko je muškarac koji ju prati i izvan ringa.



''Osvojio je moje srce, da sretno sam zaljubljena. Njegov šarm, dobrota, puno toga ima od kvaliteta, ne bi izdvojila samo jednu njegovu kvalitetu. Mislim da imamo balans u vezi da se poštujemo, razumijemo, ja sam njemu podrška u poslu on meni u mome. Mislim da se predobro slažemo''.

In Magazin: Helena Jurišić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Helena Jurišić - 6 Foto: DNEVNIK.hr

S dečkom Ivanom planira zajedničku budućnost, a kako nam je otkrila, možda uskoro i najljepši meč života, onaj bračni.



''2027. možda, pa vrijeme mi je, mislim da sam u svojoj karijeri dala svoj vrhunac''.



U ring je prvi put ušla s dvanaest godina, uz oca i brata Darija koji joj je i danas trener. Kaže, da se od tada nije promijenilo mnogo – ista dvorana, isti žar i ljubav prema borbi.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer danima je otkrivao skriveni prostor: "Ovo dođe k'o terapija!"

''Od malih dana je krenulo sve, kako sam ušla u dvoranu tako sam i ostala, nisam promijenila više sport i tako to traje 25 godina''.



Tisuće sati treninga, ozljeda i odricanja stalo je u nekoliko minuta slave na svjetskim postoljima. Helena zna – pobjede ne dolaze slučajno.

In Magazin: Helena Jurišić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Helena Jurišić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''To je stvar discipline, upornosti, truda, velikih odricanja. Svi vide na kraju turnira rezultat ali nitko ne vidi sav taj trud koji dolazi do samog natjecanja i tih svjetskih medalja.''.



Helena je svojim uspjesima borilački sport podigla na novu razinu, a prošle godine bila je i dio pokaznog programa na Igrama u Parizu, najbliže što je tajlandski boks došao olimpijadi.



''Ja sam tamo sudjelovala, to mi je bilo predivno iskustvo, biti dio atmosfere tih najboljih sportaša svijeta u svim sportovima. Tako da ću to pamtit cijeli život. Sve je veća popularnost pogotovo za tajlandski boks pogotovo od kad je predsjednik Mario Franić on je stvarno digao taj sport što se tiče hrvatskog ali i svjetskog nivoa''.



Borba, znoj i disciplina sastavni su dio svakodnevice, ali uz njih ide i njezin zaštitni znak, osmijeh. Kaže, da bez vjere i upornosti nema pravih pobjeda.

In Magazin: Helena Jurišić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

''Svega ima. I suza, i loših dana, i padanja, i neću više, odustajanja, ali ti to nekako sve da vjetar u leđa i da nakon kiše dođe uvijek sunce. Ja se vodim tim putem nema ništa lako ni u sportu ni u životu''.



Borilački sport za nju je više od natjecanja. Helena uči žene kako da pronađu snagu, samopouzdanje i sigurnost u vlastitom tijelu.



''Cure su sve više ugrožene mislim da će s tim dobit samopouzdanje i da će im to dati vjetar u leđa da su samostalne i borbene i da vanka mogu biti sigurne u sebe za obranit se''.



Nakon brojnih borbi i naslova, sada ulazi u novu fazu života. Ring će polako prepustiti drugima ali pod njezinim budnim okom.



''Sad sam potpisala ugovor za stalni posao u tajlandskom boksu, izbornica sam za žene i u olimpijskom sam isto imam mandat da predstavljam sve neolimpijske sportove tako da se i u budućnosti vidim u sportu''.



U ringu zvijer, izvan njega dama. Helena Jurišić pokazuje da se snaga i ljepota ne isključuju. Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, ali i žena koja zna uživati, voljeti i pobjeđivati u svemu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Domenica se javila nakon nogometnog spektakla, odmah je pohvalila jednog igrača!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meghan Markle objavila novi video u kojem je pokazala sina i kćer što ne radi često

Pogledaji ovo Celebrity Šok i smijeh! Trumpov ples s premijerom Malezije hit dana na društvenim mrežama

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda brat Mate Rimca? Zatražio je pomoć pratitelja na Facebooku, evo zašto!