Ana i Dušan vode vas na novu, 45 milijuna eura vrijednu, kazališnu scenu!

Hrvatsko narodno kazalište dobiva novu scenu – po prvi put nakon 130 godina! Novim prostorijama vode vas Ana Begić Tahiri i Dušan Bućan. Našem Dini Stošiću otkrili su kako im je gluma pomogla u roditeljstvu te kada su posljednji put osjetili leptiriće u trbuhu.

HNK u Zagrebu piše novo poglavlje. Nakon 130 godina od otvaranja svoje zgrade, ovo kazalište dobiva novu scenu.

Uz to što ih spaja pozornica, Dušana i Anu povezuje i najposebnija uloga u životu – ona roditeljska.

''Imam jako dobru ženu koja preuzima na sebe najveći dio posla'', kaže Dušan.

''Nemam više tremu. Najveća trema u životu bila mi je – otići roditi'', priznala je Ana.

Ana Begić Tahiri i Dušan Bućan - 4 Foto: In Magazin

Novi početci donose svjetlo budućnosti, ali i sjenu uspomena.

''Jako sam se teško odvojila od roditeljske kuće, moram priznati. Iako sam se preselila svega deset minuta dalje, svaki put kad bih došla doma — tata bi zaplakao'', kaže Ana.

Ana Begić Tahiri i Dušan Bućan Foto: In Magazin

Nove priče donose i poznate leptiriće u trbuhu — a Ana i Dušan otkrili su nam kada su ih posljednji put osjetili.

''Kad sam vidio svoje dijete'', prisjetio se Dušan.

''Prekjučer. Išla sam vidjeti staru obiteljsku kuću — onu od bake i djeda, u kojoj se rodio moj otac. U toj sam kući zadnji put spavala devedesete, a zadnji put ušla 2003. Prošlo je 23 godine. Bila je cijela zarasla, a kad su nam razmaknuli put i kad sam primila kvaku... ušla sam u kuću svog djetinjstva'', kaže Ana.

Ana Begić Tahiri i Dušan Bućan - 1 Foto: In Magazin

Od idućeg tjedna publika će moći upoznati novi prostor, a sredinom studenoga novom scenom Hrvatskog narodnog kazališta odjeknut će prvi aplauzi – znak da je novo poglavlje počelo.

A dijelić novog prostora pogledajte u prilogu.

