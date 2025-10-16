Kumovi imaju novu pjesmu, a refren ulazi u glavu već na prvo slušanje!

Kumovi su objavili novu pjesmu "Usne boje vina", hit potencijalnog refrena i jake autorske ekipe, kojom najavljuju treći album za 2026. godinu.

"Najbolje su usne boje vina, najljepše su oči zelene", kaže refren nove pjesme popularnih Kumova koja s lakoćom ulazi u uho i već sada se može reći da će biti pravi zabavni hit. Nije to ništa čudno jer iza pjesme "Usne boje vina" stoje hitmejkeri Nenad Ninčević i Nikola Bosilj (Mejaši) iza kojih je pozamašan broj hitova koji su osvajali radijske top liste, ali i publiku diljem Hrvatske i regije.

Kumovi su se od početka karijere vezali uz velike autore, tako da je ova

suradnja samo nastavak uspješne priče. Svakako treba spomenuti i Lea Škaru kao producenta pjesme, a koji je s Bosiljem radio i na aranžmanu.

Kumovi su oduvijek bili specifičan bend na hrvatskoj estradi, pogotovo sa svojom aktualnom postavom u kojoj se nalazi dvoje pjevača, Tomislav Priher i Elena Kleflin. Oko ovog sjajnog dvojca okreće se i videospot koji je montirao Tin Majnarić, a s njim je spot snimao Hrvoje Jadrić, između ostalog i na prekrasnoj splitskoj Rivi.

Ovom pjesmom Kumovi najavljuju izlazak trećeg studijskog albuma za Croatia Records koji bi trebao ugledali svjetlo dana početkom 2026. godine. Kako uz autorske pjesme često nastupaju na raznim svečanostima, zovu ih i kumovima dobre zabave.

Teško je pronaći mjesta na kojima nisu nastupali, a pozornicu su dijelili i s nekim od najvećih estradnih imena u regiji, od Vinka Coce, Željka Bebeka, Severine i Željka Samardžića do Plavog orkestra, grupe Hari Mata Hari, Jole i Zorice Kondže. Puno je kumova prošlo kroz ovakve koncerte i svečanosti, ali samo je jedan bend Kumovi koji ima milijunske preglede i streamove.

