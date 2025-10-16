Feminističke udruge reagirale na prvi javni istup Dalibora Matanića nakon optužbi za uznemiravanje

Intervju Dalibora Matanića izazvao je osudu 15 feminističkih udruga koje ga smatraju pokušajem rehabilitacije bez priznanja krivnje.

Nedavno objavljeni intervju s redateljem Daliborom Matanićem (50) u časopisu Gloria izazvao je burne reakcije Neformalne mreže NO SH/T – Ne seksizmu, homofobiji i transfobiji, koju čini 15 feminističkih organizacija.

U svom priopćenju mreža je oštro kritizirala način na koji je Matanić progovorio o prošlim optužbama, ocijenivši intervju pokušajem javne rehabilitacije bez priznanja krivnje i preuzimanja odgovornosti.

U razgovoru za časopis redatelj se dotaknuo prošlih optužbi za seksualno uznemiravanje i neprikladno ponašanje na setovima, koje su u javnosti odjeknule prije više od godinu dana.

Intervju je nišao na osudu iz udruga koje naglašavaju da ovisnost ne može biti opravdanje za nasilje:

"Tisućama ovisnika u Hrvatskoj nije se dogodilo da postanu seksualni predatori. Ovisnost ne čini od vas zlostavljača, to čini svijest o vlastitoj moći i namjerni izbor da je zloupotrijebite", poručuju u izjavi za 24sata.

A što točno udruge traže, pročitajte u priopćenju za 24sata.

